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Η Αστυνομία καταζητεί τον Kostas Huseyin, 22 ετών, κάτοικο Πάφου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μηχανοκίνητου οχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διαπράχθηκε στις 27 Αυγούστου 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22 802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.