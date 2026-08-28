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Έλλειψη εγχώριου φυσικού αερίου αντιμετωπίζει ο τομέας της Αιγύπτου, την ίδια στιγμή που η Κύπρος ετοιμάζεται να γίνει παραγωγός, όπως σημειώνει δημοσίευμα του OilPrice.com την Παρασκευή, με τίτλο «Η επιστροφή της Αιγύπτου στο LNG πρόκειται να ξεκινήσει στην Κύπρο».

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι για την Ευρώπη, οι ποσότητες φυσικού αερίου της Κύπρου είναι μέτριες αλλά «στρατηγικά χρήσιμες».

«Θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρώπη να διαφοροποιήσει ένα μείγμα εφοδιασμού LNG που επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε αμερικανικά φορτία», σημειώνει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «η πραγματική δοκιμασία» είναι αν το κοίτασμα «Κρόνος» θα ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα αποτελέσει εμπορικό πρότυπο για άλλες ανακαλύψεις.

«Εάν αυτό συμβεί, η φθίνουσα παραγωγή της Αιγύπτου και το έλλειμμα υποδομών της Κύπρου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αλληλοσυμπληρούμενες αδυναμίες και να αποτελέσουν τα θεμέλια ενός βιώσιμου διαδρόμου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο», συμπληρώνει.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πρόσφατα εγκεκριμένο έργο «Κρόνος» στα ανοικτά της Κύπρου αναμένεται να παράγει έως και 2,8 εκατομμύρια τόνους Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ετησίως από το 2028 και προσφέρει μια τριμερή συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος αποκτά διαδρομή εξαγωγής που δεν μπορεί να κατασκευάσει οικονομικά μόνη της, η Αίγυπτος εξασφαλίζει πρώτη ύλη για τις υφιστάμενες υποδομές της και η Ευρώπη αποκτά ακόμη μία πηγή φυσικού αερίου εκτός Ρωσίας.

Η λογική είναι πειστική, αλλά τεχνικοί, εμπορικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν ακόμα να ανατρέψουν τον αναδυόμενο αυτό διάδρομο, σημειώνει.

Το δημοσίευμα του OilPrice.com τονίζει πως η επιδεινούμενη ανισορροπία μεταξύ των αναγκών και των δυνατοτήτων παραγωγής της Αιγύπτου είναι αυτό που καθιστά την Κύπρο όλο και πιο πολύτιμη.

Το νησιωτικό κράτος έχει καταγράψει έξι σημαντικές υπεράκτιες ανακαλύψεις, αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή φυσικού αερίου, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι η εγχώρια αγορά της Κύπρου είναι μικρή, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να εξαρτάται σε συντριπτικό βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο και δεν διαθέτει λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου ή εξαγωγής ΥΦΑ.

Σημειώνει ότι η δημιουργία μιας αυτόνομης αλυσίδας εξαγωγών θα απαιτούσε σημαντικά περισσότερο κεφάλαιο, δεσμευμένους πόρους και χρόνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Κρόνος» προσφέρει την πρώτη βιώσιμη εναλλακτική λύση. Οι εταιρείες Eni και TotalEnergies ενέκριναν την ανάπτυξή του στις 28 Ιουλίου, με στόχο την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου το 2028.

Επιπλέον, αναφέρει ότι τέσσερις υποθαλάσσιες γεωτρήσεις αναμένεται να παράγουν έως και 14,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα και προσθέτει ότι το φυσικό αέριο προβλέπεται να μεταφέρεται μέσω αγωγού στην Αίγυπτο, να υποβάλλεται σε επεξεργασία στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του «Zohr» και να μεταφέρεται στη μονάδα της Δαμιέττας για υγροποίηση και εξαγωγή, κυρίως προς την Ευρώπη.

Το μοντέλο αυτό μεταμορφώνει την οικονομική διάσταση του κυπριακού φυσικού αερίου, αναφέρει το δημοσίευμα, το οποίο σημειώνει πως η Κύπρος αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, επεξεργασίας και υγροποίησης —και ως εκ τούτου αποκομίζει μικρότερη αξία από κάθε μονάδα— σε αντάλλαγμα για χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, μειωμένο κίνδυνο εκτέλεσης και ταχύτερη πρόσβαση στα έσοδα.

Προσθέτει ότι για την Αίγυπτο, το όφελος είναι πιο σύνθετο από την απλή απόκτηση μιας επιπλέον πηγής εγχώριας τροφοδοσίας. Το «Κρόνος» έχει σχεδιαστεί κυρίως για την εξαγωγή ΥΦΑ, οπότε η παραγωγή του δεν πρέπει να θεωρείται ως 14,2 εκ. m³/ημέρα εγγυημένα για τους Αιγύπτιους καταναλωτές.

Η ανάπτυξη του «Κρόνος» είναι σημαντική, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διότι μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία υποδομών που θα εξυπηρετήσουν και άλλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στα ανοικτά της Κύπρου. Θα παρέχει υποδομές για τους πρόσθετους πόρους του τεμαχίου 6, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Καλυψώ» και «Ζευς», για τα οποία δεν υπάρχει, προς το παρόν, εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης.

Αναφέρει επίσης ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Αφροδίτη» ακολουθεί ξεχωριστή πορεία: οι εμπλεκόμενοι φορείς ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα μελετών ύψους περίπου 106 εκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2025 και στοχεύουν σε απόφαση επένδυσης το 2027 και έναρξη παραγωγής γύρω στο 2031, υπό την προϋπόθεση της σύναψης δεσμευτικών συμφωνιών για τη μεταφορά και την πώληση προς την Αίγυπτο.

Στο μεταξύ, προσθέτει, η ExxonMobil και η QatarEnergy έχουν χαρακτηρίσει τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» ως εμπορικά, αλλά εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιλογές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του πλωτού LNG.

Με αυτόν τον τρόπο, η αναδυόμενη βιομηχανία φυσικού αερίου της Κύπρου αποτελείται από ένα σύνολο έργων και όχι από ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, σημειώνει.

«Για την Ευρώπη, οι ποσότητες είναι μέτριες, αλλά στρατηγικά χρήσιμες. Το μνημόνιο του 2022 μεταξύ της ΕΕ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ προβλέπει ρητά ότι το φυσικό αέριο από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες πηγές της Ανατολικής Μεσογείου θα φτάνει στην Ευρώπη μέσω της αιγυπτιακής υποδομής ΥΦΑ», αναφέρει και προσθέτει ότι «η Κύπρος δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος, αλλά η παραγωγή της εντάσσεται στη λογική της συμφωνίας».

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο προβληματικός τερματικός σταθμός ΥΦΑ του Βασιλικού αποτελεί παράδειγμα ενός διαφορετικού τεχνικού κινδύνου, προσθέτοντας πως το ημιτελές έργο, προϋπολογισμού 542 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη δυσκολία της χώρας να υλοποιήσει μεγάλα εγχώρια έργα ενεργειακής υποδομής.

Αναφέρει επίσης ότι ο άλλος σημαντικός περιορισμός είναι γεωπολιτικός, καθώς η Τουρκία αμφισβητεί τμήματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας που διεκδικεί η Κύπρος, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν ίσα δικαιώματα στους υπεράκτιους πόρους του νησιού, ενώ σημειώνει ότι τουρκικά σκάφη εμπόδισαν γεωτρύπανο της Eni να φτάσει στον προορισμό του το 2018.

ΚΥΠΕ