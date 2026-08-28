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Ακόμη μία μεγάλη αεροπορική εταιρεία επιταχύνει την αποχώρησή της από την εποχή του Airbus A380, του μεγαλύτερου επιβατικού αεροσκάφους στον κόσμο. Η αυστραλιανή Qantas ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να αποσύρει τα δέκα A380 που διαθέτει από τα μέσα του 2028, περίπου τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό της, καθώς το κόστος συντήρησης αυξάνεται και νεότερα, οικονομικότερα αεροσκάφη εντάσσονται στον στόλο της.

Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη σταδιακή υποχώρηση του εμβληματικού superjumbo, το οποίο όταν έκανε την εμφάνισή του θεωρήθηκε ότι θα άλλαζε τα δεδομένα στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Qantas International and Freight, Καμ Γουάλας, ανέφερε ότι η διατήρηση των A380 σε επιχειρησιακή λειτουργία γίνεται ολοένα πιο ακριβή και περίπλοκη. Η παραγωγή του μοντέλου έχει σταματήσει από το 2021, ενώ η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες.

Η πρόωρη απόσυρση αναμένεται παράλληλα να περιορίσει σημαντικά τις μελλοντικές δαπάνες της Qantas. Η εταιρεία υπολογίζει ότι η αλλαγή του σχεδιασμού θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές ταμειακές ροές της κατά περίπου 300 εκατ. δολάρια Αυστραλίας μεταξύ των οικονομικών ετών 2028 και 2031, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους συντήρησης.

Το αεροσκάφος που θα εκθρόνιζε το Boeing 747

Το τετρακινητήριο A380 σχεδιάστηκε από την Airbus με μια ιδιαίτερα φιλόδοξη αποστολή: να αμφισβητήσει την επί δεκαετίες κυριαρχία του Boeing 747 στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Με δύο πλήρη καταστρώματα σε όλο το μήκος της ατράκτου, το αεροσκάφος μπορούσε, ανάλογα με τη διαμόρφωση, να μεταφέρει έως και 853 επιβάτες, αριθμός που το κατέστησε το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που μπήκε ποτέ σε τακτική εμπορική υπηρεσία. Η πρώτη εμπορική πτήση πραγματοποιήθηκε το 2007 με τη Singapore Airlines.

Η Airbus κατασκεύασε και παρέδωσε συνολικά 251 A380, πριν τερματίσει το πρόγραμμα παραγωγής το 2021. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση είχε η μείωση μιας μεγάλης παραγγελίας από την Emirates, η οποία υπήρξε μακράν ο σημαντικότερος πελάτης του μοντέλου.

Γιατί έχασε τη μάχη

Το μέγεθος που αποτέλεσε το βασικό πλεονέκτημα του A380 αποδείχθηκε ταυτόχρονα και μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του.

Η λειτουργία ενός τετρακινητήριου αεροσκάφους συνεπάγεται υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων και αυξημένες ανάγκες συντήρησης, ενώ οι αεροπορικές έπρεπε να εξασφαλίζουν σταθερά πολύ υψηλές πληρότητες για να αξιοποιούν οικονομικά το τεράστιο αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, η νέα γενιά δικινητήριων αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων, όπως τα Boeing 787 Dreamliner και Airbus A350, μπορούσε να πραγματοποιεί αντίστοιχα μεγάλα ταξίδια με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία για τις αεροπορικές εταιρείες.

Η πανδημία της Covid-19 επιτάχυνε ακόμη περισσότερο αυτή την πορεία. Με τις διεθνείς αερομεταφορές να καταρρέουν, μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου των A380 καθηλώθηκε. Η Qantas, για παράδειγμα, κράτησε τα αεροσκάφη της εκτός πτήσεων για περισσότερες από 500 ημέρες, τοποθετώντας τα σε μακροχρόνια αποθήκευση στην Καλιφόρνια και το Άμπου Ντάμπι.

Ποιες εταιρείες τα έχουν ήδη αποσύρει

Η Qantas δεν είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που βάζει τέλος στη χρήση του superjumbo.

Η Air France απέσυρε και τα δέκα A380 της το 2020, δύο χρόνια νωρίτερα από τον τότε προγραμματισμό της. Ακολούθησε η China Southern Airlines, η οποία σταμάτησε να χρησιμοποιεί τα πέντε αεροσκάφη της στα τέλη του 2022, ενώ η Malaysia Airlines απέσυρε τον στόλο των έξι A380 το 2023.

Στόλους A380 έχουν επίσης περιορίσει τα τελευταία χρόνια εταιρείες όπως οι Thai Airways, Lufthansa, Korean Air, Singapore Airlines και Qatar Airways. Από τα 251 αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν, 196 εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε υπηρεσία τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Airbus.

Η Emirates παραμένει πιστή στον «γίγαντα»

Υπάρχει, ωστόσο, μία μεγάλη εξαίρεση: η Emirates. Η αεροπορική εταιρεία του Ντουμπάι παραμένει ο μεγαλύτερος διαχειριστής A380 στον κόσμο, έχοντας σήμερα 116 αεροσκάφη, σχεδόν τα μισά από όσα κατασκευάστηκαν συνολικά.

Μετά την Emirates, η Singapore Airlines και η British Airways διαθέτουν από 12 A380, ενώ Lufthansa, Qatar Airways και Etihad Airways διατηρούν από οκτώ.

Η Emirates σχεδιάζει μάλιστα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το A380 μέχρι τη δεκαετία του 2040, την ώρα που αρκετές άλλες εταιρείες προετοιμάζονται για τη σταδιακή αποχώρησή τους από το μοντέλο μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η πορεία του A380 αποτυπώνει έτσι μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών: από τα τεράστια τετρακινητήρια αεροσκάφη που μετέφεραν εκατοντάδες επιβάτες μεταξύ μεγάλων διεθνών κόμβων, σε μικρότερα και οικονομικότερα δικινητήρια αεροσκάφη που μπορούν να εξυπηρετούν απευθείας περισσότερους προορισμούς.