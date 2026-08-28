Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει πέσει το βάρος για τον 43χρονο Ρώσο Αλεξέι Σόκπα που καταζητείται από τις ελλαδικές Αρχές για συμμετοχή στο κύκλωμα του «‘Εντικ» και τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενώ τελεί υπό κράτηση στα κατεχόμενα.

Η λεγόμενη «Αστυνομία» του ψευδοκράτους συνέλαβε τον Σόκπα την περασμένη Δευτέρα σε επιχείρησή της στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη και από την πρώτη στιγμή υπάρχει συνεννόηση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για την υπόθεση.

Οι διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι βάσει συνεννοήσεων που έγιναν μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Ελληνικής Αστυνομίας, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ειδική δικοινοτική ομάδα (Κυπριακή Δημοκρατία – ψευδοκράτος). Η τελευταία χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις και έχει άτυπη συνεργασία, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, για παράδοση προσώπων, τα οποία είναι ύποπτα για εγκληματικές ενέργειες.

Συνεργασία μέσω Η.Ε.

Κεντρικό πρόσωπο στην Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Έγκλημα από Ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι ο πρώην αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης. Ο τελευταίος φέρεται να ενημερώθηκε για τις συνθήκες που αφορούν τον Σόκπα και να μετέφερε το αίτημα από κυπριακής πλευράς.

Να σημειωθεί ότι το σενάριο για αξιοποίηση της άτυπης συνεργασίας μεταξύ Δημοκρατίας και ψευδοκράτους προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της έκδοσης του Σόκπα στην Ελλάδα, δεν υποστηρίζεται μόνο από τις πληροφορίες.

Φάνταζε και ως πιθανό, λόγω περιπτώσεων στο παρελθόν. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση Ισραηλινού που καταζητείτο στη χώρα του για δολοφονία, συνελήφθη πριν από έναν χρόνο στα κατεχόμενα και παραδόθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των Ηνωμένων Εθνών, κι αφού προηγήθηκε συνεννόηση της δικοινοτικής ομάδας. Ο λόγος για τον 36χρονο καταζητούμενο από τις Αρχές του Ισραήλ, Daniel Yehonatan Zarug, ο οποίος ήταν ύποπτος για την ενέδρα θανάτου στην πόλη Ασντόντ στις 24/3/2024.

Βέβαια, πηγή του «Φ» επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί σενάριο παράδοσης του 43χρονου καταζητούμενο στην Τουρκία.

Ξεκαθαρίζει

Το μόνο βέβαιο είναι πως σήμερα, οπότε εκπνέει το διάταγμα προσωποκράτησης που εξέδωσε (25/8) ψευδοδικαστήριο σε βάρος του Σόκπα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το σκηνικό. Δηλαδή, θα φανούν οι προθέσεις των «αρχών» των κατεχομένων για την υπόθεση.

Το κυπριακό ενδιαφέρον

Ο Σόκπα φέρεται να έχει δράση στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, όπου, όπως έχει γραφτεί και στο παρελθόν, ο «Έντικ» φέρεται να έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του μέσω τοπικών παραγόντων.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η «Αστυνομία» στο ψευδοδικαστήριο την περασμένη Τρίτη, ο 43χρονος φέρεται να είπε κατά την ανάκρισή του ότι πέρασε στις ελεύθερες περιοχές χρησιμοποιώντας την περιοχή κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και ότι τον Ιούλιο του 2026 επέστρεψε στα κατεχόμενα μέσω της ίδιας περιοχής. Σύμφωνα με τους ψευδοαστυνομικούς ο Σόκπα διέμενε στα κατεχόμενα χωρίς άδεια επί 389 ημέρες, από τις 31 Ιουλίου 2025.

Με άλλα λόγια, βάσει των όσων παρουσιάστηκαν στο λεγόμενο «Δικαστήριο», ο 43χρονος συνεργάτης του Έντικ είχε την ευχέρεια να πηγαινοέρχεται μεταξύ κατεχομένων και Δημοκρατίας από μη νόμιμα σημεία διέλευσης.

Ο Σοκπά καταζητείται από της Ελληνικά Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), αφού είναι βασικός ύποπτος για την υπόθεση δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, η οποία διαπράχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Αθήνα έξω από πρατήριο καυσίμων. Ο Ζαπούνης πυροβολήθηκε με χρήση καλάσνικοφ και πιστολιού (97 σφαίρες), ενώ το δολοφονικό σχέδιο φέρεται να εκτελέστηκε από τρία πρόσωπα. Το εν λόγω πλήγμα συνδέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, που έχει ως αρχηγό τον «Έντικ».

Θυμίζουμε ότι ο «Έντικ» συνελήφθη στο Ντουμπάι τον περασμένο Ιούλιο με την Αστυνομία Κύπρου να μην αδιαφορεί για τις εξελίξεις. Όπως πιστεύεται οι δραστηριότητες του υπόπτου, στη βάση μαρτυριών, έχουν εδώ και πολύ καιρό επεκταθεί και στην Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, η αστυνομική Δύναμη είχε προβεί σε σύλληψη δυο προσώπων τον περασμένο Μάιο, τα οποία θεωρούσε πως συνδέονταν με τον Έντικ.

Τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, έγιναν τρεις συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με το εν λόγω κύκλωμα. Πρόκειται για μια σύλληψη στη Γερμανία (31χρονος) και δυο στο Παλαιό Φάληρο (49χρονος και 37χρονος).