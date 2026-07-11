Οι πληροφορίες που θέλουν τον επονομαζόμενο «Έντικ» και καταζητούμενο στην Ελλάδα για κακουργηματικές πράξεις να έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι, δεν αφήνουν αδιάφορες τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου.

Όπως διαπίστωσε χθες ο «Φ» οι εν λόγω πληροφορίες αξιολογούνταν από την Αστυνομία Κύπρου, αν και τουλάχιστον μέχρι χθες το μεσημέρι θεωρούνταν ως ανεπίσημης μορφής ελλείψει γραπτής ενημέρωσης των ελλαδικών Αρχών από το αραβικό κράτος.

Ο λόγος του κυπριακού ενδιαφέροντος αφορά τις φερόμενες δραστηριότητες του υπόπτου, οι οποίες, στη βάση μαρτυριών, έχουν εδώ και πολύ καιρό επεκταθεί και στην Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, η αστυνομική Δύναμη είχε προβεί σε σύλληψη δυο προσώπων τον περασμένο Μάιο, τα οποία θεωρούσε πως συνδέονταν με τον Έντικ. Πρόκειται για ζεύγος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες, μέσω των οποίων πιστεύεται ότι τελούντο οικονομικής φύσεως κακουργήματα προς όφελος του Έντικ.

Πηγές Ελλάδας και Κύπρου

Το αστυνομικό Σώμα της Κύπρου και η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε επικοινωνία για το όλο ζήτημα, κάτι που λάβαμε υπό τη μορφή πληροφόρησης, ενώ αυτή η επαφή υποδηλώνεται από γεγονότα που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και καταγράφονται σε δικογραφία.

Πηγή της εφημερίδας μας από την Ελλάδα ανέφερε ότι ναι μεν ο Έντικ φερόταν να έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι στη βάση ερυθράς αγγελίας που εξέδωσαν οι ελλαδικές Αρχές, ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι δεν υπήρξε επίσημη αλληλογραφία από το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αυτό που μας αναφέρθηκε επ΄ ακριβώς είναι ότι υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες, αλλά όχι επίσημη επιβεβαίωση.

Έτερη πηγή μας από την Κύπρο με γνώση γεγονότων και διαδικασιών ανέφερε πως «σε βάρος του έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ερυθρά αγγελία από την Ελλάδα». Και πρόσθεσε: «Αν επιβεβαιωθεί η σύλληψή του, τότε αυτή θα έχει γίνει στη βάση της ερυθράς αγγελίας ασφαλώς, και όχι στη βάση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης». Κατέληξε λέγοντας ότι η πληροφορία περί συλλήψεως του καταζητούμενου υπάρχει τα τελευταία 24ωρα.

Ερυθρά αγγελία

Ο «Φ» από μαρτυρία Ελληνοκύπριου αστυνομικού ανακριτή που τέθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στις 04/03/2024, ενώ ακολούθησε και η έκδοση ερυθράς αγγελίας στις 29/04/2025.

Επιπλέον, η Αστυνομία Κύπρου στις 02/05/2024 τοποθέτησε τα στοιχεία του στην λίστα αναζητούμενων προσώπων με οδηγίες όπου εντοπιστεί να συλληφθεί.

Ανεξάρτητη πηγή της εφημερίδας μας από την Ελλάδα ανέφερε πως οι πληροφορίες επιμένουν πως ο Έντικ έχει συλληφθεί στη βάση διαβήματος των Ελλαδικών Αρχών μέσω Interpol. «Το διεθνές διάβημα για σύλληψη και έκδοσή του περιλαμβάνει αναφορές για κατ΄ οίκον περιορισμό του μέχρι την έκδοση εντάλματος σύλληψης ή να τεθεί υπό σύλληψη και αστυνομική κράτηση με σκοπό την έκδοσή του» μας ανέφερε το ίδιο πρόσωπο.

Η ίδια πηγή ενημέρωσής μας ανέφερε πως ο Έντικ φέρεται μέσω των δικηγόρων του να προσπαθεί να επιτύχει έκδοσή του στη Ρωσία.

Όλες αυτές, βέβαια, οι πληροφορίες είναι υπό δημοσιογραφική αξιολόγηση, αφού, όπως σημειώσαμε, μέχρι και χθες το μεσημέρι δεν υπήρχε κάποιας μορφής επίσημη επιβεβαίωση.

Συνεργάτες στην Κύπρο

Τον περασμένο Μάιο συνελήφθη ζεύγος, που θεωρείται ως ύποπτο για οικονομικά εγκλήματα προς όφελος του Έντικ. Πρόκειται για 50χρονη που έχει συγγένεια με τον τελευταίο και τον 49χρονο σύζυγό της. Τα ύποπτα πρόσωπα είχαν οδηγηθεί στις 15 Μαΐου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Εκεί αστυνομικός ανακριτής παρουσιάζοντας το αίτημα για προσωποκράτηση του ζεύγους, είχε αναφερθεί σε συνεργασία μεταξύ Αρχών Κύπρου και Ελλάδας σε σχέση με τις δραστηριότητες του Έντικ. Έκανε ακόμη αναφορά στις δραστηριότητες του Έντικ. Ανέφερε ότι ο τελευταίος θεωρείται από τις ελλαδικές Αρχές ως ηγετικό στέλεχος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εμπορία ναρκωτικών, εμπορία λαθραίων τσιγάρων, εκβιασμούς, ξέπλυμα χρημάτων και δολοφονίες.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε η δράση της συμμορίας του καταζητούμενου προσώπου στην Ελλάδα περιλαμβάνει πέραν από τα παράνομα εργοστάσια και την εμπορία τσιγάρων και δολοφονίες κατά παραγγελία. Ο ανακριτής ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ο ύποπτος βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου από εκεί συνεχίζει την εγκληματική του δράση σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω τοπικών συνεργατών του.

Οι κατηγορίες του ζεύγους

Η 50χρονη φερόμενη ξαδέρφη του Έντικ και ο 49χρονος σύζυγός της στις 30 του περασμένου Ιουνίου εμφανίστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και απάντησαν με «μη παραδοχή» στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η υπόθεση προγραμματίστηκε για ακρόαση.

Οι Αρχές διερεύνησαν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρότι παρουσιάζονται ως χαμηλόμισθοι, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καταγράφηκαν πιστώσεις που ξεπερνούν τις 480.000 ευρώ κατά την περίοδο 2020–2026. Με βάση τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα δηλωμένα εισοδήματα της 50χρονης και του 49χρονου συζύγου της δεν φαίνεται να δικαιολογούν την περιουσία και τις τραπεζικές συναλλαγές που εντοπίστηκαν.

Από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών προέκυψαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές κινήσεις μέσω λογαριασμών Revolut, καθώς και αγορές οχημάτων μεγάλης αξίας.

Η αποκαλυπτική είδηση του Documento

>> «Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο φερόμενος ως αρχηγός της Μαφίας των Ρωσοουκρανών»

Η είδηση περί σύλληψης του Έντικ άρχισε να απασχολεί τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης από το πρωί της Παρασκευής. Αφορμή δημοσιεύματα ελλαδικών Μέσων Ενημέρωσης που γρήγορα επεκτάθηκαν και στην Κύπρο. Είναι ενδεικτικές οι αναφορές του documentonews.gr.

Στο ρεπορτάζ σημειώνονται μεταξύ άλλων: «Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο επονομαζόμενος «Έντικ», ο φερόμενος ως αρχηγός της Μαφίας των Ρωσοουκρανών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DocumentoNews.gr. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα. Πηγές αναφέρουν πως ήδη οι δικηγόροι του έχουν ξεκινήσει έναν σκληρό νομικό αγώνα με σκοπό την έκδοσή του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές για τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DocumentoNews, υπάρχει και ελληνική εμπλοκή στη διαδικασία σύλληψής του. Ο «Έντικ», μαζί με έναν συνεργάτη του γεωργιανής καταγωγής, είχε βρει καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιχειρώντας να διαφύγει της σύλληψης. Η εγκληματική του οργάνωση, απαρτιζόμενη κυρίως από Έλληνες ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ, είχε ως επίκεντρο το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Σε γιγαντιαία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) που ξεκίνησε στο παρελθόν συνελήφθησαν 47 άτομα, ενώ η συνολική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 106 κατηγορούμενους. Η προσπάθεια επιβολής ενός απόλυτου μονοπωλίου στο λαθρεμπόριο τσιγάρων οδήγησε στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ελληνικής νύχτας, με την Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών να εξιχνιάζει τις στυγνές δολοφονίες κορυφαίων μελών της λεγόμενης Greek Mafia.

Ο εκτελεστικός βραχίονας της οργάνωσης θεωρείται υπεύθυνος για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου (γνωστού και ως «Θείου Τζο»), τον οποίο εκτέλεσαν το 2022 μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βοιωτίας. Τα ίδια πρόσωπα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για τις δολοφονίες του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη, οι οποίοι γαζώθηκαν τον Ιούνιο του 2023 μέσα σε τεθωρακισμένο τζιπ σε πυλωτή πολυκατοικίας στον Κορυδαλλό.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραπεμφθούν στο εδώλιο τα μέλη της ομάδας που φέρονται να εκτέλεσαν με 97 σφαίρες τον Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων συμφερόντων του στον Νέο Κόσμο.

Ο Ζαμπούνης, γνωστός και ως «Ζαμπόν», βρέθηκε στο στόχαστρο όταν μεγάλα εγχώρια ονόματα του λαθρεμπορίου τσιγάρων, νιώθοντας ανίσχυρα απέναντι στην ακραία βία των πρωτοπαλίκαρων του «Έντικ», στράφηκαν σε αυτόν ζητώντας προστασία. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας του Πειραιά, ο οποίος στο παρελθόν είχε πέσει θύμα απαγωγής από ομάδα Ρωσοπόντιων».