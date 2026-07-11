Ένας από τους σημαντικότερους τεχνίτες της παραδοσιακής λιθογλυπτικής και επί δεκαετίες συνεργάτης του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Αντρέας Καλλής, έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου, σε ηλικία 83 ετών.

Με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποχαιρετά τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη συντήρηση και αποκατάσταση δεκάδων εκκλησιαστικών και λαϊκών μνημείων σε ολόκληρη την Κύπρο, κάνοντας λόγο για έναν «άριστο λιθοξόο, αληθινό άνθρωπο, καλό φίλο και εξαιρετικό συνεργάτη».

Ο Αντρέας Καλλής γεννήθηκε το 1943 στον Άγιο Νικόλαο Λευκονοίκου και διδάχθηκε την τέχνη της λιθογλυπτικής από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία. Εντάχθηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων το 1960 και υπηρέτησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, εξελισσόμενος από εργάτης οικοδομικών συνεργείων σε αρχιεπιστάτη παγκύπριας εμβέλειας, θέση από την οποία αφυπηρέτησε το 2003.

Ιδιαίτερα συγκινητική παραμένει η ιστορία ενός έργου που σημάδεψε τη ζωή του. Το 1963 εργαζόταν στη λιθογλυπτική διακόσμηση της εξωτερικής όψης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο, όταν οι διακοινοτικές ταραχές τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την πόλη, αφήνοντας ανολοκλήρωτο ένα λίθινο θωράκιο που λάξευε.

Σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα, μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, επέστρεψε στην εκκλησία και βρήκε το έργο του ακριβώς στο σημείο όπου το είχε αφήσει.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στη συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών μνημείων λαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως εκείνα στο Φικάρδου και την Κακοπετριά, καθώς και σε εκκλησιαστικά μνημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λευκωσίας.

Πέρα από τη λιθογλυπτική, ασχολήθηκε με την ξυλογλυπτική, κατασκευάζοντας μπαούλα και καθρέφτες, ενώ δημιούργησε και ψηφιδωτές εικόνες αγίων.

Η κηδεία του τελείται το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 10 π.μ., στον Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσου στις Κόκκινες Λάρνακας, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου.