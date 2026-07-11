Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε αίτημα του Ιράν για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, παρά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη, ωστόσο, διέψευσε ότι ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα μεταξύ των δύο πλευρών «έχει τελειώσει».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε, αλλά καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει πλέον τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI July 10, 2026

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αναλόγως σε τυχόν παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ.

«Οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με “ανταποδοτική ενέργεια”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Το υπουργείο απέρριψε τη δήλωση του Τραμπ ότι η χώρα είχε ζητήσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αποδεχτήκαμε την επίσκεψη των Καταριανών διαμεσολαβητών στο Ιράν».

Η Τεχεράνη “τήρησε τον λόγο” της απέναντι στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Αραγτσί

Το Ιράν “τήρησε τον λόγο” του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

“Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για “παραβίαση” της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

“Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος”, πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

protothema.gr