Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, κατοχής επιθετικών οργάνων, μέθης, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 768 οχήματα και ελέγχθηκαν 987 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 54 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 368 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 97 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 229 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 27 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 4 έλεγχοι ναρκοτέστ με 1 θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.