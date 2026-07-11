Πυρά εκ μέρους του Προεδρικού κατά της Πινδάρου αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος να δοθεί παράταση έξι μηνών στο Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και στη θητεία της Μαριλένας Ραουνά. Πυρά και εκ μέρους της Πινδάρου κατά του Προεδρικού για το ίδιο θέμα. Ξαφνικά, η Κύπρος μετατράπηκε σε Ιράν. Όποιος νομίζει ότι πρόκειται για μια στιγμιαία μάχη, πλανάται… Για την έναρξη του πολέμου που θα συνεχιστεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2028 πρόκειται. Απλώς, ξεκίνησε με αρλούμπες ένθεν και ένθεν…

Αρλούμπα πρώτη: Θυσίασαν κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο βωμό της σπουδής να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στρατηγική επιδίωξη; Και κατατέθηκε την τελευταία στιγμή πριν κλείσει η Βουλή; Αλλάξτε στρατηγική καλύτερα…

Αρλούμπα δεύτερη: Για βόλεμα και κουμπαροκρατία έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος επιλέγει να δημιουργήσει νέες δομές για να βολέψει κόσμο. Βόλεμα; Για έξι μήνες; Τι σόι βόλεμα είναι αυτό; Σκεφτείτε κάτι πιο πειστικό…

Αρλούμπα τρίτη: Η ουσιαστική αλλαγή που είχαν να μελετήσουν ήταν μια, η αντικατάσταση της ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2026 με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026, ισχυρίστηκε ο Λετυμπιώτης. Τόσο απλό ε; Ακόμη κι ένα παιδάκι θα μπορούσε να το χειριστεί δηλαδή. Ξέρεις ότι μας δουλεύεις ψιλό γαζί Κωνσταντίνε, δεν είναι;

Αρλούμπα τέταρτη: Η παράταση ήταν σημαντική καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα λάβει η ΚΔ για έργα στις κοινότητες, στους δήμους, στη γεωργία, στη συνοχή κλπ, είπε η κυβέρνηση. Το άκουσε το παρδαλό κατσίκι και πέθανε από τα γέλια. Καλά βρε παιδιά, από το 2004 που ενταχθήκαμε στην ΕΕ, τα διάφορα δημοσιονομικά πλαίσια υπήρχε ΥΦΕΞ και τα χειριζόταν; Δεν ήταν δουλειά του υπουργείου Οικονομικών και πολλών άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών; Μην τρελαθούμε κιόλας…

Αρλούμπα πέμπτη: Η δημιουργία νέων δομών, η παράταση θητειών και η επιβάρυνση του δημοσίου με ανελαστικές δαπάνες αποτελούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, ισχυρίστηκε η Πινδάρου. Χαλαρώστε κι εσείς λιγάκι. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιο προϋπολογισμό που θα τινάξει την οικονομία στον αέρα. Έξι μήνες για μια ομάδα ανθρώπων, που εργαζόταν και τους προηγούμενους έξι μήνες, ούτε που θα το αντιληφθεί η οικονομία.

Αρλούμπα έκτη: Ο Λετυμπιώτης απέρριψε τη θέση του Κουλλά ότι δεν χρειάζεται Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και επικαλέστηκε ότι 22 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ανάλογο υφυπουργείο. Μα δεν ζητήσατε μόνιμο υφυπουργείο και επικαλείσαι τι κάνουν οι άλλοι 22. Ένα εξάμηνο ζητήσατε. Μετά τι; Εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξής του, τους οποίους έχουν υιοθετήσει οι άλλοι 22; Εκτός και αν ζητήσατε έξι μήνες για να εμπεδωθεί και μετά να ζητήσετε μονιμοποίησή του…

Αρλούμπα έβδομη: Ρώτησαν την Αννίτα αν το κόμμα της τίθεται επί της αρχής της ύπαρξης ενός τέτοιου υφυπουργείου εναντίον και απάντησε ότι δεν βρίσκεται ένα τέτοιο θέμα ενώπιον τους προς εξέταση. Μα Αννίτα μου, χρόνια ολάκερα η Πινδάρου φωνάζει για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου υφυπουργείου και τώρα πετάς την μπάλα έξω λέγοντας ότι δεν έχετε μπροστά σας τέτοιο θέμα; Κανονικά έπρεπε να πετούσατε τις σκούφιες σας…

Τι δεν καταλαβαίνετε αγαπητοί αναγνώστες; Ναι, μας εμπαίζουν ένθεν και ένθεν. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Για να ξεκαθαρίσουμε, όμως, τα πράγματα και ανεξαρτήτως των πραγματικών σκοπιμοτήτων που κρύβουν οι δύο πλευρές πίσω από τις αρλούμπες τους, ένα τέτοιο υφυπουργείο είναι περισσότερο από αναγκαίο!

Στην εποχή που ζούμε, όπου σχεδόν τα πάντα για τη ζωή μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αν χρειάζεται υφυπουργείο για την πρόνοια, για τον τουρισμό και τη ναυτιλία, δεν χρειάζεται καν συζήτηση αν απαιτείται για τα ευρωπαϊκά θέματα. Αν και γενικά για τη δημιουργία υφυπουργείων, αρκετοί έγκριτοι νομικοί επιμένουν ότι ήταν αντισυνταγματική η ψήφισή τους. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η πτυχή.

Όποιος, όμως, θεωρεί ότι μπορεί να περάσει τη δημιουργία υφυπουργείου για ευρωπαϊκά θέματα από την καμινάδα, πλανάται πλάνην οικτράν. Οφείλει να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, όχι στην τελευταία προ διακοπών συνεδρία της, να επιχειρηματολογήσει σοβαρά και τα κόμματα να τεθούν προ των ευθυνών τους. Οι πολίτες θα κρίνουν έκαστο εξ αυτών…

Δυστυχώς, όμως, οι πολίτες έγιναν θεατές μιας ακόμη ιλαροτραγωδίας στο χώρο της πολιτικής. Όπου ακόμη και τα σοβαρά θέματα χάνονται στο λαβύρινθο των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων…

ΥΓ: Ξεκάθαρα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η Μαριλένα Ραουνά έκανε εξαιρετικό έργο κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας. Αν κάποια στιγμή, κυβέρνηση και Βουλή βρουν τον τρόπο να σοβαρευτούν, αξίζει να αξιοποιηθεί τα μάλα.