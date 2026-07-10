Έντονα επικριτικός απέναντι στον Δημοκρατικό Συναγερμό εμφανίζεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σε σχέση με την χθεσινή κίνηση του κόμματος να καταψηφίσει το αίτημα για εξέταση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της παράτασης στη λειτουργία του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτηση του αναφέρει συγκεκριμένα ότι «στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το νομοσχέδιο που καταψηφίστηκε, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ήταν μεγάλης σημασίας για τη χώρα και τις εθνικές επιδιώξεις.

Ακόμα επισημαίνει ότι:

«Χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού έλεγε ότι το πρόβλημα ήταν η κατ’ επείγουσα διαδικασία. Ότι δεν υπήρχε χρόνος να το “μελετήσουν”. Μόνο που η ουσιαστική αλλαγή που είχαν να μελετήσουν ήταν μία: η αντικατάσταση της ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2026 με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026. Αυτή ήταν η διαφοροποίηση που δεν προλάβαιναν να μελετήσουν.

Σήμερα, όμως, ειπώθηκε κάτι ακόμη πιο αποκαλυπτικό από τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ. Ότι δεν χρειάζεται ούτε το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Προφανώς τα 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν οργανωμένη πολιτική δομή για τα ευρωπαϊκά θέματα, κάτι δεν έχουν αντιληφθεί σωστά. Και προφανώς, κατά την ίδια λογική, ούτε η Κύπρος χρειάζεται μια τέτοια δομή, παρότι είναι μια χώρα με ανοικτό εθνικό ζήτημα, με κρίσιμες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις μπροστά της και με την ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Και αυτά, δυστυχώς, από την ηγεσία ενός κόμματος διαχρονικά με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό.»

Όπως λέει, «η παράταση ήταν σημαντική γιατί αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, δηλαδή για τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τα επόμενα επτά χρόνια. Πόροι για έργα στις κοινότητες, στους δήμους και στις πόλεις μας, για τους αγρότες μας, για τη συνοχή, το μεταναστευτικό, την άμυνα και την ασφάλεια».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη