Στα χέρια των Αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να βρίσκεται ο διαβόητος «Έντικ», γνωστός και ως «Φωνή», ο οποίος θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη κυρίως Έλληνες καταγόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η οργάνωση φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, ενώ τα μέλη της κατηγορούνται για εκβιάσεις, αρπαγές, εκρήξεις, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και για την εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου» σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι εκεί όπου φέρεται να έχει συλληφθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η εν λόγω είδηση.

Αναμένουν απαντήσεις οι ελληνικές αρχές, άφαντος από τα στέκια του

Οι ελληνικές αρχές έχουν αποστείλει σχετικό έγγραφο, καθώς έφτασε σε γνώση τους η εν λόγω πληροφορία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν λάβει απάντηση.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο ίδιος έχει εξαφανιστεί από τα στέκια του και από όπου συνήθιζε να πηγαίνει στο Ντουμπάι.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει απασχολήσει και την Κυπριακή επικαιρότητα σε κάποιες περιπτώσεις.

Η εγκληματική οργάνωση

Από το Ντουμπάι φέρεται να διηύθυνε και να συντόνιζε τις ενέργειες της οργάνωσης.

Παρά την απόσταση, φέρεται να διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο, δίνοντας συγκεκριμένες εντολές.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., η εξ αποστάσεως διοίκηση αποδείκνυε την άρτια οργανωτική δομή της οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία και στρατηγική, επιδιώκοντας την εδραίωση της κυριαρχίας της μέσω φόβου, τρομοκρατίας και βίας.

Μάλιστα, οι εντολές και ο συντονισμός του διασφάλιζαν τη συνεχιζόμενη επέκταση και επιτυχία της εγκληματικής του δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο.

Η οργάνωση αποτελούνταν από έναν σκληρό πυρήνα έμπιστων μελών, καθώς και από ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργών που δρούσαν τόσο εκτός όσο και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

iefimerida.gr