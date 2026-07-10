Η τραπεζική εμπειρία στην Κύπρο αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, καθώς χιλιάδες πελάτες επιλέγουν πλέον το κινητό τους τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες αντί για τη φυσική παρουσία στα καταστήματα. Η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται σε βασικό τρόπο εξυπηρέτησης, με τις τράπεζες να καταγράφουν σταθερή αύξηση των ενεργών χρηστών στα ψηφιακά τους κανάλια.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος, από τις δυο μεγάλες συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Eurobank Ltd, καταδεικνύουν ότι η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή τάση, αλλά μια βαθιά αλλαγή στη σχέση πελατών και τραπεζών. Οι καθημερινές συναλλαγές, από πληρωμές και μεταφορές χρημάτων μέχρι την παρακολούθηση λογαριασμών και τη διαχείριση προϊόντων, πραγματοποιούνται ολοένα και περισσότερο μέσω εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Στην Τράπεζα Κύπρου, η ψηφιακή κοινότητα συνεχίζει να διευρύνεται. Στις 31 Μαρτίου 2026, οι ενεργοί συνδρομητές στα ψηφιακά κανάλια Internet Banking και BoC Mobile App ανήλθαν στις 508 χιλιάδες. Την ίδια περίοδο, η εφαρμογή BoC Mobile App κατέγραψε συνολικά 478 χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική στροφή των πελατών προς τις υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών.

Μία από τις ψηφιακές καινοτομίες του συγκροτήματος αποτελούν τα Digital Housing Loans, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App όσο και μέσω του Internet Banking, και έχουν μεταμορφώσει την άλλοτε παραδοσιακή διαδικασία στεγαστικού δανεισμού, προσφέροντας στους πελάτες άμεση απόφαση για αίτημα στεγαστικού δανείου, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη μειώνοντας τις επισκέψεις στο κατάστημα.

Στις 31 Μαρτίου 2026, τα ψηφιακά στεγαστικά δάνεια ( Digital Housing Loans) ανήλθαν σε €22 εκατ. Σε συνεργασία με τις Γενικές Ασφάλειες, η δυνατότητα αγοράς ασφαλιστήριου πλάνου ενσωματώθηκε στην εφαρμογή BoC Mobile App και στο Internet Banking, επιτρέποντας στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πλάνα ασφάλισης αυτοκινήτου ή κατοικίας μέσω της εφαρμογής σε προνομιακές τιμές. Το α’ τρίμηνο 2026 οι συνολικές πωλήσεις από τα ψηφιακά κανάλια συμπεριλαμβανομένου και της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών ανήλθαν σε €272 χιλιάδες σε σύγκριση με €251 χιλιάδες για το δ’ τρίμηνο 202

Η στροφή των πελατών της Eurobank Ltd προς την ψηφιακή τραπεζική συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, καθώς σήμερα οι ενεργοί ψηφιακοί χρήστες ανέρχονται σε 323.000, καταγράφοντας συνολική αύξηση 21,9% σε σύγκριση με το 2024. Κάθε μήνα προστίθενται κατά μέσο όρο 2.150 νέοι χρήστες, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση των ενεργών χρηστών διαμορφώνεται στο 9%. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Φιλελεύθερος σκιαγραφούν μια σαφή αλλαγή στη συμπεριφορά των πελατών, οι οποίοι επιλέγουν ολοένα περισσότερο τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις καθημερινές τους τραπεζικές ανάγκες, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη επίσκεψης στα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι ψηφιακές συναλλαγές. Το 2025 αυξήθηκαν κατά 14,5% σε σχέση με το 2024, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2026 η αύξηση έφτασε το 15,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 0,97%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών.

Οριστική η επικράτηση

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης έχουν πλέον επικρατήσει έναντι των συναλλαγών στα καταστήματα. Συγκεκριμένα, το 96,5% των χρηματικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω Digital Banking και ΑΤΜ, ενώ μόλις το 3,5% διεκπεραιώνεται στα καταστήματα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις μεταφορές χρημάτων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το 93% των μεταφορών SEPA, SEPA Instant και SWIFT πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, με το υπόλοιπο 7% να διεκπεραιώνεται μέσω των καταστημάτων.

Για ολόκληρο το 2025, το αντίστοιχο ποσοστό των ψηφιακών μεταφορών είχε διαμορφωθεί στο 95%. Η μετατόπιση προς τα εναλλακτικά κανάλια αποτυπώνεται και στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Το 97% των αναλήψεων μετρητών πραγματοποιείται πλέον από τα ΑΤΜ, ενώ σχεδόν 9 στις 10 καταθέσεις διενεργούνται επίσης μέσω των ΑΤΜ.

Την ίδια τάση επιβεβαιώνει και η χρήση των καρτών στις συναλλαγές των πελατών της Eurobank Ltd. Το μερίδιο των πληρωμών μέσω POS αυξήθηκε από 66,3% το 2025 σε 68,5% κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ενώ οι αναλήψεις μετρητών περιορίστηκαν από 33,7% σε 31,5%. Συνολικά, η χρήση καρτών ενισχύθηκε κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 63,9% σε 68,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή υποχώρηση της χρήσης μετρητών και την εδραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην καθημερινότητα των πελατών.