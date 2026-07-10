Εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε έρημο παρά σε έναν από τους γνωστότερους ποταμούς της Ευρώπης καταγράφονται στη Γαλλία, όπου ο Λίγηρας, ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, έχει μετατραπεί σε εκτεταμένο αμμότοπο λόγω της ακραίας ξηρασίας και του ιστορικού καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, οι εικόνες από το Μονζάν-συρ-Λουάρ αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης.

Εκεί όπου άλλοτε κυλούσε νερό, σήμερα απλώνονται αχανείς εκτάσεις άμμου, με μόνο μικρές στάσιμες λιμνούλες να έχουν απομείνει στην κοίτη του ποταμού.

O Λίγηρας, μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Γαλλίας, ωστόσο οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του.

Δείτε εικόνες από τον ποταμό Λίγηρα:

Τμήματα του ποταμού έχουν μετατραπεί σε απέραντες εκτάσεις άμμου.

Ο καύσωνας του Ιουνίου χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη για τον συγκεκριμένο μήνα, με τις επιπτώσεις να είναι ήδη σοβαρές.

Στη Γαλλία οι ακραίες θερμοκρασίες ανάγκασαν σχολεία να κλείσουν, προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Καμπανάκι» για το νερό

Η ξηρασία έχει επηρεάσει σοβαρά και τα αποθέματα νερού της χώρας.

Σε αρκετές περιοχές εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση και να αποφύγουν το πότισμα φυτών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα ιδιωτικών πισινών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Climate Change Service, ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον μήνα.

Στη Γαλλία καταγράφηκε και η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν 80 χρόνια, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 44,3 βαθμούς Κελσίου.



Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ακραίες συνθήκες συνδέονται με ένα επίμονο φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο».

Το φαινόμενο ενισχύεται από ζεστό αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, μέσω ενός ισχυρού συστήματος υψηλής πίεσης γνωστού ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

protothema.gr