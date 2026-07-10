Στα πρατήρια καυσίμων στην Κύπρο μεταφέρεται (ξανά) η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αφού, σύμφωνα με τους πρατηριούχους αλλά και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης.

Οι απειλές Τραμπ για κατάρρευση της εκεχειρίας και για νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν προκαλούν ανησυχία στις αγορές, αυξάνοντας τις τιμές στο Brent. Τελικά, αυτές οι απειλές έγιναν πράξη με εκατέρωθεν χτυπήματα σε υποδομές.

Πλέον, οι αγορές έχουν περάσει από το «αν θα έχουμε νέα ανάφλεξη», στο «πόσο θα διαρκέσει». Επειδή ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή τη διάρκεια των χτυπημάτων, βρίσκεται η απάντηση για τις τιμές πετρελαίου, με τα Στενά του Ορμούζ να έχουν «άτυπα» ξανακλείσει και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου να βρίσκεται για άλλη μια φορά σε συναγερμό.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά την Πέμπτη, με το Brent να φτάνει τα 78,4 δολάρια το βαρέλι, από 78,02 δολάρια την προηγούμενη ημέρα, και το αμερικανικό WTI να ενισχύεται στα 73,8 δολάρια, από 73,52 δολάρια.

Προετοιμαστείτε…

Η αγορά παραμένει νευρική, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η νευρικότητα και η ανησυχία έχει ήδη μεταφερθεί στην Κύπρο, αφού μέσα από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των πρατηριούχων, αλλά και του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας διαφαίνεται πως η Κύπρος αναμένει αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων κίνησης.

Αν και ο διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ανέφερε σε χθεσινές του δηλώσεις πως δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των τιμών των καυσίμων κίνησης, εντούτοις υπενθύμισε πως μια νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ θα επηρεάσει και τις τιμές στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, οι καταναλωτές στην Κύπρο βλέπουν ετεροχρονισμένα τις αυξομειώσεις στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς η εισαγωγή καυσίμων από τα διυλιστήρια γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν περίπου κάθε προηγούμενο δεκαήμερο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων προεξόφλησε πως οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αναμένουν νέες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξήσεις λόγω των τελευταίων εξελίξεων και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.