Είκοσι τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του αρχηγού Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων συνεργατών του στα Κούκλια, που συγκλόνισε το παγκύπριο.

Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς την περίοδο εκείνη, αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης επέβαινε ελικοπτέρου της Δύναμης συνοδευόμενος από τον διοικητή της Αεροπορίας, αντιπτέραρχο Στυλιανό Δεμένεγα, τον επισμηναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον πλωτάρχη Νικόλαο Γεωργίου και τον σμηναγό Μιχάλη Σιακαλλή, κατευθυνόμενοι από τη Λευκωσία στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου της Πάφου, τα χαράματα της 10ης Ιουλίου 2012.

Το ελικόπτερο μετέφερε τους επιβάτες του από το αεροδρόμιο Λακατάμιας στην αεροπορική βάση στην Πάφο, στο πλαίσιο νυχτερινής άσκησης.

Το ελικόπτερο κατευθύνθηκε προς την Πάφο σε ύψος τριών χιλιάδων ποδών. Στις 4.20π.μ. βρέθηκε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου πάνω από το χωριό Κούκλια. Εκεί έγινε και η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Πάφου, χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αμέσως μετά επισημάνθηκε κάποιου είδους μηχανική βλάβη και οι χειριστές επιχείρησαν να το προσγειώσουν αμέσως. Κατά την επαφή με το έδαφος, ωστόσο, σημειώθηκε έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στη φωτιά, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν και οι πέντε επιβάτες του, σε ένα δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την Κύπρο.