Κλείδωσε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και τη λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ), το οποίο θα οδηγηθεί για τελική έγκριση την Τρίτη σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Χθες, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε για ακόμα μια φορά το -αναθεωρημένο- κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως φαίνεται, παρά τις αλλαγές που ήδη έγιναν επί του αρχικού κειμένου που κατέθεσε η Κυβέρνηση θα εμβολιαστεί την Τρίτη με περαιτέρω τροπολογίες, που θα καταθέσουν τα κόμματα.

Μέχρι στιγμής, τροπολογίες ετοίμασαν ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, με δηλωμένο στόχο την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθούν στην αρμόδια επιτροπή οι τροπολογίες που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και μέχρι το τέλος Αυγούστου η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΟΑΕ), τα οποία θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι αλλαγές που έγιναν

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Βουλής, θα είναι μεταβατικό, με θητεία 12 μηνών, ενώ τα μέλη του επόμενου που θα διοριστεί θα περάσουν από έλεγχο καταλληλόλητας, στα πρότυπα των ελέγχων που γίνονται για τα τραπεζικά στελέχη και συμβούλους.

Στο συμβούλιο θα συμμετέχουν πέντε μέλη τα οποία θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Στα μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και δύο εκ της θέσης τους (ex-officio) μέλη: ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας.

Επίσης, το αρχικό κείμενο άλλαξε ώστε ο ΚΟΑΕ να είναι κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας για ζητήματα ξεπλύματος χρήματος.

Ο ΚΟΑΕ βάσει της νομοθεσίας θα μπορεί να προχωρεί και στην πώληση δανείων από το χαρτοφυλάκιο του. Το κράτος θα καταβάλει μέχρι το 2030 κεφάλαια €60 εκατ. προς τον Οργανισμό (για να δανείζει – στηρίζει μικρές επιχειρήσεις), ο οποίος στην πορεία προβλέπεται να καταστεί αυτοχρηματοδοτούμενος.

Επειδή ο ΚΟΑΕ θα λειτουργεί ως ημικρατικός οργανισμός, ο προϋπολογισμός του θα εγκρίνεται από τη Βουλή, ενώ θα στελεχώνεται με προσωπικό που θα αποσπαστεί από άλλες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, τα σχέδια υπηρεσίας του γενικού διευθυντή, του οικονομικού διευθυντής και του διευθυντή στρατηγικής θα καταρτίζονται από το ΔΣ, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατίθεται στη Βουλή για το τελικό «ναι». Οι συγκεκριμένοι θα συνάπτουν σύμβασης ιδιωτικού δικαίου πέντε ετών, με προοπτική ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια.

Δάνεια αλλά όχι καταθέσεις

Με τη λειτουργία του οργανισμού θα διευκολυνθεί πρόσβαση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων σε χρηματοδότηση, μέσω δανείων, εγγυήσεων, επιχορηγήσεων, επενδυτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο ΚΟΑΕ δεν θα λαμβάνει καταθέσεις αλλά θα παραχωρεί δάνεια. Το κράτος θα εγγυάται μέχρι το 80% ενός δανείου, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ο Οργανισμός μπορεί να λάβει αντεγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για κάλυψη του 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ανώτατο όριο δανεισμού του ΚΟΑΕ εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή υπό τέτοιους όρους κατόπιν εισήγησης από το διοικητικό συμβούλιο, ανά προγραμματική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, τα ίδια κεφάλαιά του και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.