Η πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 προκάλεσε πανηγυρισμούς αλλά και ένταση στους δρόμους, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν έξω μετά το τέλος του αγώνα. Αν και οι αρχές περίμεναν επεισόδια κυρίως στο Παρίσι, σκηνές χάους καταγράφηκαν και στο Λονδίνο, όπου τραυματίστηκε αστυνομικός.

Η Γαλλία εξασφάλισε την παρουσία της στους «4» επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου, χάρη στα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ουσμάν Ντεμπελέ.

ABSOLUTE SCENES IN PARIS 🇫🇷🙌



From the streets to the metro, France are celebrating in style after booking their spot in ANOTHER World Cup semi-final! pic.twitter.com/HnlQwkRQB9 July 10, 2026

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.

Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c July 9, 2026

Wild scenes from Paris after France defeated Morocco in the World Cup quarter-finals.#mbappé #France pic.twitter.com/flc5SYzk1D — Bengal's untold tales (@Gramergolpo) July 10, 2026

Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.

Paris🇫🇷 right now 💔



Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl — RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026

🚨 Paris Streets Erupt After World Cup Match



Reports and videos claim fires and chaos after Morocco’s defeat to France. #WorldCup2026 #Paris #France pic.twitter.com/WhmciRuW8e July 9, 2026

Χάος στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Γαλλίας

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε τους δρόμους μετά την επικράτηση της Γαλλίας.

Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο δυτικό Λονδίνο, λίγα λεπτά μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης των «τρικολόρ», και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Βίντεο από την Edgware Road δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV — GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026

Στα πλάνα φαίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.

Παράλληλα, σειρές αστυνομικών με ασπίδες σχηματίζουν φραγμούς ασφαλείας στην περιοχή.

#VIDEO | La eliminación de Marruecos del Mundial 2026 terminó con disturbios en Londres. La Policía Metropolitana desplegó agentes antidisturbios en Edgware Road para controlar los incidentes, mientras medios locales reportaron que un policía resultó herido durante los… pic.twitter.com/hP5StjVb7v — CENTRO Digital (@radiocentroec) July 10, 2026

Σε επιφυλακή η Γαλλία με 20.000 αστυνομικούς

Οι γαλλικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για πιθανές ταραχές μετά τον αγώνα με το Μαρόκο, δεδομένης και της ιστορικής σχέσης των δύο χωρών.

Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων περίπου 8.000 στους δρόμους του Παρισιού.

"On est en demi": la victoire des Bleus fait exulter la France pic.twitter.com/xLw3VwsLfT — BFM (@BFMTV) July 9, 2026

Παρά τους φόβους για επανάληψη των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάιο, η γαλλική πρωτεύουσα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους για τους πανηγυρισμούς.

⚽ La fête dans les rues de Paris après la qualification des Bleus en demi-finale ⤵️ pic.twitter.com/IJ9nEn8zw2 — BFM (@BFMTV) July 9, 2026

Σύμφωνα με γαλλικό υπηρεσιακό σημείωμα ασφαλείας, οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί ότι υπήρχε κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων μετά την αναμέτρηση.

protothema.gr