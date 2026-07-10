Το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέα στοιχεία, τα οποία φέρονται να καταδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα Στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα αξιολόγηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ότι θα πάρει εκδίκηση από τον Τραμπ για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, του κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Τραμπ: Είμαι σε κάθε λίστα τους

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τη Wall Street Journal στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όταν αναφέρθηκε στις απειλές κατά της ζωής του.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Τουρκία.

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei's funeral



"I'm number one on the kiII list for Iran."



"I like being number one on TlkTok better." 🤣



"But I'm number one on the list for kiIIing."



"It's a VERY dangerous profession."



"But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

«Είμαι σε κάθε λίστα. Το είδα σήμερα το πρωί, είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μη διαρκέσει για πολύ», πρόσθεσε.

🚨 REPORTER: Was there a threat on Air Force One?



PRESIDENT TRUMP: "I'm number ONE on their list. Before you."



"But if I go, you go! So perhaps you want to change professions!"



Greatest to ever do it 😭🤣 pic.twitter.com/MJ9Qfg2dTC — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 9, 2026

Συνθήματα «θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» στην κηδεία Χαμενεΐ

Οι πληροφορίες για το νέο φερόμενο σχέδιο κατά του Τραμπ ήρθαν την ώρα που μεγάλα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στη Μασχάντ για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα ζητώντας εκδίκηση κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Ορκίζομαι στο αίμα του Ανώτατου Ηγέτη, Τραμπ, θα σε σκοτώσουμε», φώναζαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, ενώ γυναίκες κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σκοτώστε τον Τραμπ».

Iranians unfurl chilling banner with Trump assassination threat at Ayatollah Khamenei's burial https://t.co/ag9N6jGX11 pic.twitter.com/11TPBFW7rU — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στο ιερό της Μασχάντ είχαν γεμίσει από μαυροντυμένους πενθούντες, με ορισμένους να απαντούν σε συνθήματα υπέρ του Χαμενεΐ και κατά των εχθρών του Ιράν, μεταξύ αυτών και στο παλιό επαναστατικό σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική».

🇮🇷🇺🇸 "We Will Kill Trump" banner appears in Mashhad



As Khamenei is set to be buried in his hometown of Mashhad today, a "We Will Kill Trump" banner has gone up on Imam Reza Street, the road running past the shrine where he'll be laid to rest, according to Mehr News.



It follows… pic.twitter.com/rV26AOrDRJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου για το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου συντονισμού των δύο χωρών για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με την πιθανή έγκριση της συμφωνίας για τα F-35 με την Τουρκία.

Ο Νετανιάχου έθεσε επίσης το ζήτημα των σκληρών δηλώσεων του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των ισραηλινών συνόρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνομιλία των δύο ηγετών δεν έγιναν γνωστές.

Παρά την επικοινωνία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου.

protothema.gr