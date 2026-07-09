Για τρεις νέες εκρήξεις στο Ιράν κάνει λόγο το ιρανικό πρακτορείο Mehr News.
Όπως αναφέρει ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Κοναράκ, και στην επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.
Στο μεταξύ η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Πέμπτη ότι μια σιδηροδρομική γέφυρα στη διαδρομή Τεχεράνη-Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, η οποία επλήγη από αμερικανική αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη, επισκευάστηκε σε λιγότερο από 15 ώρες και είναι ξανά σε χρήση, επιτρέποντας στα επιβατικά τρένα να ξαναρχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια.