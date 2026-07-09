Για τρεις νέες εκρήξεις στο Ιράν κάνει λόγο το ιρανικό πρακτορείο Mehr News.

Όπως αναφέρει ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Κοναράκ, και στην επαρχία Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.

Στο μεταξύ η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Πέμπτη ότι μια σιδηροδρομική γέφυρα στη διαδρομή Τεχεράνη-Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, η οποία επλήγη από αμερικανική αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη, επισκευάστηκε σε λιγότερο από 15 ώρες και είναι ξανά σε χρήση, επιτρέποντας στα επιβατικά τρένα να ξαναρχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια.

cnn.gr