Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι, ενόψει της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο (9/7-23:00) στη Βοστώνη, για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ, η αστυνομία του Παρισιού προετοιμάζεται για τον αγώνα, ενώ έχει δοθεί ήδη εντολή που επιτρέπει σε αστυνομικά drones να βιντεοσκοπούν τους δρόμους.

Αυτός είναι ένας τρόπος για να εντοπιστούν πιο γρήγορα πιθανά περιστατικά, όπως συνέβη στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου τον Δεκέμβριο του 2022, όπου έγιναν 266 συλλήψεις, 167 εκ των οποίων στο Παρίσι.

Για να αποφευχθεί επίσης ο συνωστισμός στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο αρκετών σταθμών του μετρό.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Paris ramps up security ahead of the France vs. Morocco World Cup quarterfinal amid fears of fan unrest.



· Authorities will deploy drones, ban fireworks and pyrotechnics, and close several metro stations around the Champs-Élysées to prevent large gatherings and… pic.twitter.com/HnednJpJeB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026

protothema.gr