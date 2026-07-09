Ο Μάριος Δημητρίου φιλοξενήθηκε στο podcast του like.com.cy, «Winter@LIKE», με τον δημοσιογράφο Χαράλαμπο Χειμώνα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε μια βουτιά στο παρελθόν και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του και την αγάπη του για την υποκριτική. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους ρόλους του στις επιτυχημένες σειρές στις οποίες συμμετείχε, όπως το «Κάμπινγκ», η «Μπέμπα» και οι «Χωραΐτες», ενώ παράλληλα δεν δίστασε να αποκαλύψει άγνωστα ευτράπελα τόσο από το θέατρο όσο και από την τηλεόραση.

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