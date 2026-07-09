Τους τελευταίους μήνες ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) διάγει, ίσως την πιο δύσκολη του φάση, όλα τα χρόνια που λειτουργεί. Οι παραιτήσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου πριν από περίπου πέντε μήνες και οι οξείες αντιπαραθέσεις μεταξύ διοίκησης και εκτελεστικής του εξουσίας, οδήγησαν τον Οργανισμό σε κρίση και αδυναμία να λειτουργήσει ακόμα και σε τυπικά ζητήματα καθημερινότητας. Κατάσταση η οποία προβληματίζει και την Κυβέρνηση, καθώς σύντομα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κληθεί να ανακοινώσει νέο Δ.Σ.

Με αφορμή την πληροφορία ότι εκκρεμεί η υπόδειξη από τη Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού του νέου της εκπροσώπου στο Δ.Σ. αλλά και το γεγονός ότι την αρχή με την παραίτηση μελών από τον Δ.Σ. τον περασμένο Φεβρουάριο έκανε η ΝΕΔΗΣΥ, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρό της, Δήμο Γεωργιάδη, ο οποίος έθιξε το θέμα χθες στο πλαίσιο της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας.

Ερωτηθείς ο κ. Γεωργιάδης για ποιο λόγο η ΝΕΔΗΣΥ δεν έχει ακόμη υποδείξει νέο εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, απάντησε πως πρόκειται για ένα ζήτημα βαθιάπολιτικό και θεσμικό και όχι διαδικαστικό. Σημείωσε πως η υπόδειξη ενός προσώπου στο Δ.Σ. του ΟΝΕΚ συνεπάγεται πολιτική ευθύνη.

«Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε νέο διορισμό όσο παραμένουν αναπάντητα τα ζητήματα που οδήγησαν στην παραίτηση του εκπροσώπου μας πριν από έξι μήνες και στη θεσμική κρίση που ακολούθησε. Η στάση μας δεν υπαγορεύεται ούτε από κομματικές σκοπιμότητες ούτε από προσωπικές διαφορές. Αντιθέτως, αποτελεί ζήτημα πολιτικής ευθιξίας. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για να αποφευχθεί η κρίση. Προειδοποιήσαμε εγκαίρως με επιστολές προς το προεδρικό και το υπουργείο παιδείας, προσπαθήσαμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές και επιδιώξαμε λύσεις. Όταν διαπιστώσαμε ότι ο Οργανισμός οδηγείται σε πλήρες αδιέξοδο και εξευτελισμό, επιλέξαμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη αντί να προσποιούμαστε ότι όλα λειτουργούν κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι η κατάσταση τώρα στον ΟΝΕΚ είναι πολύ πιο σοβαρή απ’ όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος, προσθέτοντας πως είναι αδιανόητο για ένα δημόσιο οργανισμό που εκπροσωπεί τη νέα γενιά «να βλέπουμε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να καταγγέλλουν το ένα το άλλο, να ανταλλάσσονται επιστολές μέσω νομικών συμβούλων, να υπάρχει πλήρης αδυναμία συνεργασίας μεταξύ διοικητικής και εκτελεστικής ηγεσίας και, ταυτόχρονα, να παραμένει στάσιμο το κυβερνητικό έργο που ο ΟΝΕΚ καλείται να υλοποιήσει. Το κύρος του Οργανισμού έχει πληγεί σοβαρά και η παραγωγικότητά του έχει σχεδόν μηδενιστεί. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και όχι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις που το προκάλεσαν».

Στην ερώτηση μας κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα η ΝΕΔΗΣΥ να μην υποδείξει τελικά εκπρόσωπο, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι πρόθεσή της οργάνωσης του είναι να συμβάλει θετικά. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπάρχει επικοινωνία με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και έγινε μια πρώτη συζήτηση με την αρμόδια Υπουργό.

«Το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε περαιτέρω συναντήσεις ώστε να ενημερωθούμε πλήρως και να λάβουμε τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις για όσα μας προβληματίζουν. Έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση να δοθούν μόνιμες λύσεις και όχι απλώς να μετατεθεί το πρόβλημα για αργότερα, τότε ασφαλώς και θα προχωρήσουμε στην υπόδειξη εκπροσώπου. Η αγωνία μας δεν αφορά το χρονοδιάγραμμα των διορισμών. Αφορά το αν ο νέος ΟΝΕΚ θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να αναπαράγει τα ίδια αδιέξοδα που οδήγησαν τον Οργανισμό στη σημερινή κατάσταση», ανέφερε.

Όσον αφορά αυτά που ζητούνται σήμερα από την Κυβέρνηση για το θέμα αυτό, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε ουσιαστικές διασφαλίσεις ότι τα προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση αντιμετωπίζονται στη ρίζα τους. «Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός για το νέο ΟΝΕΚ, ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το νέο διοικητικό συμβούλιο, ποιος θα αναλάβει την προεδρία και, κυρίως, ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μη βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση μετά από λίγες εβδομάδες», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η Κυβέρνηση άργησε να παρέμβει αποφασιστικά».

Όπως είπε, «σε κάθε κρίση χρειάζεται μια ηγετική παρέμβαση που να θέτει τέλος στα αδιέξοδα. Αυτό δεν έγινε στο βαθμό και στο χρόνο που έπρεπε. Η αναβλητικότητα και οι χλιαροί χειρισμοί επέτρεψαν σε προσωπικές ατζέντες να υπερισχύσουν του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος του ίδιου του Οργανισμού. Παρακολουθώ τον ΟΝΕΚ εδώ και 13 χρόνια. Ποτέ δεν έχω συναντήσει αντίστοιχο επίπεδο θεσμικής κρίσης».

Μακρά περίοδος προβληματικής λειτουργίας οδήγησε στην παραίτηση

Αναφορικά με την απόφαση της ΝΕΔΗΣΥ να παραιτηθεί από το Δ.Σ. ο εκπρόσωπός της, ο επικεφαλής της ανέφερε ότι αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου προβληματικής λειτουργίας του Οργανισμού και όχι μιας στιγμιαίας εξέλιξης.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε μια διαρκής προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η συνεργασία μεταξύ της διοικητικής και της εκτελεστικής ηγεσίας του Οργανισμού. Ακόμα και στο ίδιο το Δ.Σ. μεταξύ τους αδυνατούσαν να συνεργαστούν ενώ καλλιεργήθηκε μια μεγάλη κόντρα.

Δυστυχώς, όχι μόνο δεν υπήρξε αποκλιμάκωση, αλλά φτάσαμε στο σημείο να τεθεί προς συζήτηση, με πρωτοβουλία της προέδρου του ΟΝΕΚ, η παύση της αναπληρώτριας Εκτελεστικής Διευθύντριας. Για εμάς εκείνη η στιγμή επιβεβαίωσε ότι η κρίση είχε πλέον ξεπεράσει κάθε δυνατότητα εσωτερικής διαχείρισης. Δεν υπήρχε πλέον χώρος για ουσιαστική συνεργασία και θεωρήσαμε ότι η παραμονή μας θα νομιμοποιούσε μια κατάσταση που έβλαπτε τον ίδιο τον Οργανισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.