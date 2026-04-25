Μπάχαλο φαίνεται να επικρατεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με την Ελεγκτική Υπηρεσία να διεξάγει έρευνα, υπό τον φόβο ότι δεν υπηρετεί πλέον τον ρόλο της ύπαρξής του. Ο ΟΝΕΚ ταλανίζεται εδώ και μήνες από σοβαρές καταγγελίες, ενώ για περισσότερο από 2,5 μήνες λειτουργεί χωρίς διοικητικό συμβούλιο, μετά από τις παραιτήσεις τριών μελών του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στην Ελεγκτική Υπηρεσία και παράλληλα και στον «Φ», ανάμεσα σε άλλα, ο οργανισμός φαίνεται να μαστίζεται από παρατυπίες, κακοδιαχείριση, αδιαφάνεια, ακόμη και εργασιακό εκφοβισμό. Μας αναφέρθηκε, επιπλέον, πως παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του και πως βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Τα προβλήματα, όπως πληροφορούμαστε, απασχολούν από καιρό την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, εκφράζοντας προβληματισμό για τα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό, ζητώντας να ενημερωθεί για τυχόν ενέργειες που γίνονται.

Ανάμεσα σε άλλα, προς διερεύνηση είναι οι πιο κάτω καταγγελίες:

» Εντοπίζονται περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, πως εργαζόμενοι του ΟΝΕΚ έλαβαν επανειλημμένως μηνύματα να αποφεύγουν συζητήσεις ή και συναντήσεις με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνουν.

» Έγιναν απευθείας αναθέσεις για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αρκετές φορές σε ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

» Έγιναν συνεχόμενες απευθείας αναθέσεις για τη διαδικτυακή πλατφόρμα EkfraCY.

» Έγινε απευθείας ανάθεση σε συνταξιούχο υπάλληλο, η οποία αφυπηρέτησε τον Αύγουστο του 2025, μέσω αγοράς υπηρεσιών. Το εν λόγω άτομο συνέχιζε να εργάζεται στον ΟΝΕΚ μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

» Δεν εφαρμόζεται επαρκής έλεγχος των απευθείας αναθέσεων από τον ΟΝΕΚ.

» Δημιουργήθηκε μια επιπλέον θέση στην κλίμακα Α11, με σκοπό την προαγωγή υφιστάμενου λειτουργού του ΟΝΕΚ, η οποία βασίστηκε σε απόφαση του 2022 για την οποία, όμως, δεν έχουν εξασφαλιστεί όλα τα νόμιμα και απαραίτητα έγγραφα που να δικαιολογούν το εν λόγω αίτημα του ΟΝΕΚ. Δηλαδή το πρακτικό και η διάταξη της συνεδρίας κατά την οποία εγκρίθηκε το αίτημα.

» Εγκρίνονται κονδύλια προς τις κομματικές οργανώσεις από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ (πριν από τις παραιτήσεις), τη στιγμή που τα ίδια του τα μέλη είναι και μέλη αυτών των κομματικών οργανώσεων.

» Δεν τηρείται το ωράριο από συγκεκριμένους εργαζόμενους του ΟΝΕΚ.

» Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ και της ατζέντας που διαμορφώνεται. Στη βάση αυτής της καταγγελίας, υπογραμμίστηκε πως παραγκωνίζεται η πρόεδρος και αναβάλλονται πολύ τακτικά οι συνεδριάσεις.

» Στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ διορίζονται λιγότερα άτομα από τον προβλεπόμενο αριθμό. Αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνιστά κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να ελέγχουν πλήρως και αντιδημοκρατικά τη λειτουργία του ΟΝΕΚ.

» Ο ΟΝΕΚ είναι χωρίς εκτελεστικό διευθυντή τα τελευταία πέντε χρόνια, από τις 5/3/2021.

» Στη συνεδρία όπου παραιτήθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα από τα ζητήματα που επρόκειτο να συζητηθούν ήταν η παύση του πρώην προέδρου του ΟΝΕΚ και πλέον καταδικασθέντα, Γιάννη Γιαννάκη.

» Δεν πραγματοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις του προσωπικού, οι οποίες έπρεπε να αποσταλούν στους εργαζόμενους του ΟΝΕΚ έως τις 31/3/2026.

» Δεν αποστέλλονται επικυρωμένα πρακτικά στην Ελεγκτική Υπηρεσία και στο Υπουργείο Παιδείας.

Πώς απαντά η Κωνσταντίνα Αχιλλέως

Η πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, κληθείς να απαντήσει για τις καταγγελίες σε βάρος του οργανισμού, ανέφερε πως «αναμένω έρευνα από την Ελεγκτική Υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θέλω να προβώ σε καμία άλλη δήλωση μέχρι τότε».

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Κανονιστικό και διαχειριστικό έλεγχο για τον τρόπο που λειτουργεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, διεξάγει τις τελευταίες μέρες η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως πληροφορείται o «Φ», προηγήθηκε και επιστολή εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εστάλη περί τα τέλη Φεβρουαρίου στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας.

Στην εν λόγω επιστολή η Ελεγκτική Υπηρεσία, επισυνάπτοντας καταγγελίες που έχει λάβει, εκφράζει προβληματισμό για τα όσα επικρατούν στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, καθώς και για το γεγονός ότι φαίνεται να είναι ένας οργανισμός υπό διάλυση.

Η Ελεγκτική εκφράζει προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας του ΟΝΕΚ, ιδιαίτερα μετά και από την παραίτηση μελών του διοικητικού συμβουλίου, και ρωτά το Υπουργείο Παιδείας, κατά πόσο έχει διερευνήσει τις καταγγελίες -πολλές από τις οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας- ενώ ρωτά και ποια είναι τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για να λυθούν τα όποια ζητήματα.

Εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μας αναφέρθηκε ότι ξεκίνησε έλεγχος στον ΟΝΕΚ. «Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για τα όσα τεκταίνονται, όπως και για το αν ανταποκρίνεται ο ΟΝΕΚ στον ρόλο του».