Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων (ΠΑΣΙΓΥ) χαιρετίζει τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο τις διαχρονικές θέσεις και ανησυχίες του κλάδου μας.

Η διαπίστωση ότι αρκετές ιδιωτικές σχολές γυμναστικής εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς άδεια, ακόμη και μετά από δικαστικές αποφάσεις και επιβολή προστίμων, καθώς και η αναφορά σε σοβαρά κενά στην παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας, αποδεικνύουν ότι το υφιστάμενο σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παρανομία.

Η έκθεση καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των ελέγχων αλλά η αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου. Όταν παρά τις εκατοντάδες επιθεωρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν παράνομα υποστατικά, καθίσταται προφανές ότι απαιτείται άμεση αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης και ελέγχου.

Ο ΠΑΣΙΓΥ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πρόληψη είναι η μόνη ουσιαστική λύση. Όπως συμβαίνει σε δεκάδες άλλους επαγγελματικούς κλάδους, η λειτουργία μιας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής πρέπει να προϋποθέτει προηγούμενη αδειοδότηση και όχι να επιχειρείται εκ των υστέρων η αντιμετώπιση της παρανομίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη για άμεση προώθηση των νέων κανονισμών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, το οποίο θα διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον υγιή ανταγωνισμό και πάνω απ’ όλα την ασφάλεια των πολιτών.

Ως ΠΑΣΙΓΥ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις και πρακτικές λύσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα προστατεύει τόσο το κοινό όσο και τις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου. Η ώρα των διαπιστώσεων έχει πλέον περάσει. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι πολιτική βούληση και άμεση δράση.