Υπέγραψε σύμβαση με το Δήμο Λεμεσού έναντι €12.000 πλέον ΦΠΑ και στους 12 μήνες επέλεξε να μη συνεχίσει τη συνεργασία, οπόταν προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός τον οποίον εξασφάλισε ο ίδιος έναντι €21.600 πλέον ΦΠΑ.

Ο λόγος για λειτουργό, ο οποίος, ωστόσο, όπως διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγκτής, δεν υπέβαλλε, ως όφειλε, μηνιαίες εκθέσεις.

Στο ίδιο άτομο ανατέθηκαν και άλλες εργασίες έναντι πρόσθετης αμοιβής και μάλιστα σε μία περίπτωση χωρίς να έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως απαιτείτο από την προκήρυξη.

Στην έκθεση αναφέρεται, πως κατόπιν προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, ο δήμος στις 18.2.2021, υπέγραψε με φυσικό πρόσωπο σύμβαση παροχής υπηρεσιών λειτουργού για την πολεοδομική επιβολή.

Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν στις €12.000 πλέον ΦΠΑ για 12 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες.

Με τη λήξη του συμβολαίου του στις 17.2.2021, ο ανάδοχος επέλεξε να μην ασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης.

Ακολούθως ο δήμος προέβη σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες.

Η σύμβαση ανατέθηκε και πάλι στο ίδιο άτομο. Το ποσό της νέας σύμβασης ανερχόταν στις €21.600 πλέον ΦΠΑ για 12 μήνες και, όπως παρατηρεί ο Γενικός Ελεγκτής, το ποσόν ήταν σχεδόν διπλάσιο από το ποσό της προηγούμενης σύμβασης.

Υπογράφηκε νέα συμφωνία για την περίοδο 15.4.2022 – 14.4.2023, η οποία ανανεώθηκε μέχρι τις 14.4.2024.



Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή διαπιστώνονται και τα ακόλουθα:



♦ Ο ανάδοχος δεν παρέδιδε τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση παραδοτέα, δηλαδή τις μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς.



♦ Η συνολική απασχόληση ξεπέρασε τους 30 μήνες και σε περίπτωση προσφυγής στον διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενδεχομένως να μετατρεπόταν σε υπάλληλο αορίστου χρόνου.



♦ Στον ανάδοχο καταβαλλόταν κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών, ενώ ο δήμος είχε προβεί σε αγορά ποδηλάτου για τις μετακινήσεις του.



♦ Κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την πολεοδομική επιβολή, ο ανάδοχος απασχολείτο από το δήμο σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με συνολική αμοιβή €8.500 πλέον ΦΠΑ.



Στο ίδιο άτομο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες υποστήριξης των εργασιών συγκεκριμένου έργου ύψους €77.700, παρά το γεγονός ότι, το πρόσωπο αυτό δεν τηρούσε ουσιώδη όρο της προκήρυξης.

Συγκεκριμένα, δεν κατείχε άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως προνοείτο στους όρους του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, για να κατέχει κάποιος άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, πρέπει να έχει αποφοιτήσει από ελληνόφωνο πανεπιστήμιο.

Το εν λόγω άτομο, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, φοίτησε ακόμη δύο χρόνια σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, σε κλάδο ο οποίος προσφερόταν στην αγγλική γλώσσα.