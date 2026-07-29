Ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης έζησαν αστυνομικοί στο Οχάιο, όταν κλήθηκαν να απελευθερώσουν κουκουβάγια που είχε παγιδευτεί σε δίχτυ ποδοσφαιρικής εστίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 19ης Ιουλίου στην πόλη Άβον.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και, χρησιμοποιώντας δύο σκούπες για να κρατήσουν σταθερό το πτηνό και ένα ψαλίδι, έκοψαν προσεκτικά το δίχτυ, απελευθερώνοντας την κουκουβάγια χωρίς να της προκαλέσουν τραυματισμό.

Η επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα σώματος, με το βίντεο να δημοσιεύεται αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Αστυνομικό Τμήμα του Άβον. Στα πλάνα διακρίνεται η κουκουβάγια να πετά ελεύθερη αμέσως μετά τη διάσωσή της.

An owl that got tangled in a soccer net was able to fly free again after being rescued by police in Avon, Ohio. https://t.co/x2cKzbUGkl pic.twitter.com/q3YwNG1nC1 — ABC News (@ABC) July 29, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το αστυνομικό τμήμα συνεχάρη τους δύο αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκρισή τους, επισημαίνοντας ότι οι άνδρες της υπηρεσίας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο για την προστασία των πολιτών, αλλά και για τη διάσωση της άγριας ζωής όταν αυτό απαιτείται.

protothema.gr