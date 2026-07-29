Τα συνεχή ανά την Κύπρο περιστατικά τραυματισμών χειριστών ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και η ολοένα και αυξανόμενη χρήση τους ακόμη και σε μέρη της πόλης που δεν ενδείκνυται κάτι τέτοιο, έχουν ωθήσει την δημοτική αρχή Πάφου, σε συνεργασία με την Αστυνομία, να αυστηροποιήσει τη στάση της απέναντι στη δραστηριότητα αυτή για να προλάβει τα χειρότερα.

Ήδη χθες βράδυ η Αστυνομία πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση στην τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου για πάταξη του φαινομένου. Κατά την επιχείρηση καταγγέλθηκαν 20 πρόσωπα για διάφορες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας για την χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Περαιτέρω, άλλα τρία πρόσωπα καταγγέλθηκαν επειδή διακινούνταν με τέτοιες συσκευές στον πεζόδρομο του λιμανιού και τα ηλεκτρικά τους πατίνια κατασχέθηκαν.

Πριν μερικές μέρες, ο Δήμος Πάφου ανέλαβε πρωτοβουλία για την πρώτη σύσκεψη εξέτασης του θέματος, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη, μετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, λειτουργοί της Τροχονομίας του Δήμου και οι υπεύθυνοι της Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.

Στόχος της πρώτης αυτής σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας. Το μήνυμα που στάληκε είναι ξεκάθαρο, τόνισε ο Δημαρχεύων Πάφου, ότι η ανοχή στην παρανομία τελείωσε. Οι έλεγχοι εντείνονται πλέον, η νομοθεσία θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και όσοι λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή παραβιάζουν τις πρόνοιες του νόμου θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι μετέχοντες στη σύσκεψη αποφάσισαν ότι η συνεργασία του Δήμου Πάφου με την Τροχαία θα είναι συνεχής και ουσιαστική, με κοινό στόχο την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου επεσήμανε με το πέρας της σύσκεψης ότι οι έλεγχοι θα καταστούν πλέον καθημερινοί, προκειμένου να δοθεί το μήνυα ότι η νομιμότητα στο θέμα αυτό θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις.