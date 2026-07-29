Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, με την κλήτευση μαρτύρων. Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Την κατηγορούσα αρχή εκπροσωπεί από χτες μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Μικαέλλα Πασιαρδή.

Μέχρι την απαγγελία του κατηγορητηρίου με το οποίο βαρύνεται ο τελών εν αργία Δήμαρχος Πάφου, την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου με την εισαγγελέα, Ειρήνη Σάββα. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε μέλος της ανακριτικής ομάδας. Μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων της υπόθεσης ξεκίνησε η κλήτευση μαρτύρων, αρχικά μελών της ανακριτικής ομάδας, προκειμένου η κατηγορούσα αρχή να επιχειρήσει να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Θα ακολουθήσουν ένορκες καταθέσεις από πρόσωπα που κατέθεσαν στην ανακριτική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” η υπεράσπιση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, οι δικηγόροι Χρίστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης υπέβαλαν αίτημα προκειμένου η παραπονούμενη να αξιολογηθεί από ιδιώτη ψυχίατρο της δικής τους επιλογής. Σημειώνεται πως αξιολόγηση ήδη έχει γίνει στην παραπονούμενη από κυβερνητικό ψυχίατρο στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου και πριν την καταχώτηση της υπόθεσης, ωστόσο φέρεται, από πλευράς υπεράσπισης να αμφισβητείται η γνωμάτευση του κυβερνητικού ιατρού και κατ’ επέκταση η κατάθεση της παραπονούμενης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί όλη την εβδομάδα σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

ΚΥΠΕ