Η eBay Inc. συμφώνησε να καταβάλει σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ζευγάρι από τη Μασαχουσέτη (Ντέιβιντ και Ίνα Στάινερ), το οποίο υποστήριξε ότι πρώην υπάλληλοι της εταιρείας τούς στοχοποίησαν με απειλές και παράξενες ανώνυμες παραδόσεις υλικών -συμπεριλαμβανομένων ζωντανών εντόμων, κατσαρίδων, ενός στεφανιού για κηδεία και μιας μάσκας για το Halloween με ματωμένο γουρούνι.

Σύμφωνα με λεπτομέρειες του διακανονισμού, που μετέδωσε το Associated Press, τα δύο μέρη ανέφεραν ότι κατέληξαν σε προσωρινό εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Φεβρουάριο, αλλά δεν μπόρεσαν να τον οριστικοποιήσουν. Ο Ντέιβιντ και η Ίνα Στάινερ ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή τον Ιούνιο του 2026 να επαναφέρει την υπόθεση και κατέληξαν τώρα σε νέο συμβιβασμό.

Οι Ντέιβιντ και Ίνα Στάινερ είναι ιδρυτές της ενημερωτικής διαδικτυακής έκδοσης EcommerceBytes, που καλύπτει τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η συμφωνία με το eBay Inc. για αποζημίωση 50 εκατ. δολαρίων προβλέπει επιπλέον δαπάνη 7 εκατ. δολαρίων σε φιλανθρωπικές δωρεές.

Όπως αναφέρει το Associated Press, του διακανονισμού προηγήθηκαν περισσότερα από έξι χρόνια ποινικών και αστικών διαδικασιών για υπόθεση εκστρατείας παρενόχλησης. Στην αγωγή που κατέθεσαν το 2021 στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, οι παραπονούμενοι υποστήριξαν ότι η εταιρεία ενεπλάκη σε συνωμοσία για να τους «εκφοβίσει, να τους απειλήσει με θάνατο, να τους βασανίσει, να τους τρομοκρατήσει, να τους παρακολουθήσει και να τους φιμώσει» προκειμένου να «κατασταλεί η δημοσιοποίησή τους στο eBay».

«Δεν μπορούσα να συλλάβω ότι μια εταιρεία που κάλυπτα τις τελευταίες δύο δεκαετίες προσπάθησε να μας τρομοκρατήσει ώστε να σταματήσουμε το ρεπορτάζ μας», είπε η Ίνα Στάινερ.

Όταν κατατέθηκε η αγωγή, η eBay δήλωσε ότι «η ανάρμοστη συμπεριφορά αυτών των πρώην υπαλλήλων ήταν λανθασμένη» και ότι θα «κάνει ό,τι είναι δίκαιο και σκόπιμο για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει όσα πέρασαν οι Στάινερ».

Το eBay επανέλαβε την απολογία του χθες Τρίτη, λέγοντας: «Αυτό που υπέστησαν οι Steiners από πρώην υπαλλήλους του eBay το 2019 ήταν λάθος, κατακριτέο και δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». Η εταιρεία αναγνώρισε επίσης «τον αντιεπαγγελματικό τόνο στην εσωτερική επικοινωνία» από τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο Devin Wenig, τον πρώην Διευθυντή Επικοινωνίας Steve Wymer και την πρώην Ανώτερη Αντιπρόεδρο Wendy Jones.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η συμπεριφορά «δεν είναι αντιπροσωπευτική της κουλτούρας του eBay» και ανέφερε ότι έκτοτε έχει αλλάξει ηγεσία και έχει ενισχύσει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και την εκπαίδευση σε θέματα δεοντολογίας.