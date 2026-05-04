Η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης παιχνιδιών GameStop κατέθεσε επίσημα πρόταση εξαγοράς για την πλατφόρμα eBay, ύψους 47,8 δισεκατομμύρια ευρώ, μια κίνηση που -αν προχωρήσει- θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες ενοποιήσεις στην ιστορία του ψηφιακού τομέα λιανικής πώλησης.

Το Euronews γράφει ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταθέσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα, η πρόταση επιδιώκει να ενσωματώσει το φυσικό αποτύπωμα του λιανοπωλητή με την ψηφιακή υποδομή δημοπρασιών του eBay, για να κυριαρχήσει στην κυκλική οικονομία.

Η προσφορά έχει σχεδιαστεί για να στρέψει την εταιρεία μακριά από τις παραδοσιακές της ρίζες από τα φυσικά καταστήματα προς ένα ευρύτερο, βασισμένο σε πλατφόρμες επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτός ο στρατηγικός ελιγμός, που ενορχηστρώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ryan Cohen, αποσκοπεί στην αξιοποίηση της υπάρχουσας πιστής πελατειακής βάσης της GameStop και της τεράστιας διεθνούς εμβέλειας του eBay.

Εάν η εξαγορά της eBay πραγματοποιηθεί, η GameStop θα αποκτήσει άμεσο έλεγχο σε ένα οικοσύστημα που διεκπεραίωσε δισεκατομμύρια σε ακαθάριστο όγκο εμπορευμάτων πέρυσι.

Οι αρχικές αντιδράσεις της Wall Street ήταν ένα μείγμα αισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν το μέγεθος της αποτίμησης των 47,8 δισ. ευρώ. Μετά την είδηση, κατά τη διάρκεια της προ-χρηματιστηριακής αγοράς της Δευτέρας, η τιμή της μετοχής της eBay αυξήθηκε κατά περίπου 10%.

Η τιμή της μετοχής της GameStop βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα στην προ-χρηματιστηριακή αγορά, αλλά αυξήθηκε πάνω από 6% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής πριν από την είδηση.