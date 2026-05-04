Δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος αξιολόγησε τις τιμές που καταγράφονταν στις 3 Μαΐου 2026 και τις συνέκρινε με στοιχεία του Ιουλίου 2025.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών πώλησης στις περισσότερες υπεραγορές είναι τόσο μεγάλες, ώστε δεν συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών.

Η μέση απόκλιση μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς κυμαίνεται γύρω στο 60%, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Στις 3 Μαΐου 2026, για 230 κοινά προϊόντα, η υπεραγορά Αθηαινίτης εμφανίζεται με το χαμηλότερο συνολικό κόστος, στα 864,69 ευρώ. Ακολουθεί η υπεραγορά Σκλαβενίτης, με κόστος 895,84 ευρώ.

Υψηλές αποκλίσεις σε συγκεκριμένη υπεραγορά

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι, σε έρευνα που αφορούσε 335 προϊόντα συγκεκριμένης υπεραγοράς που συμμετέχει στο e-kalathi, οι τιμές πώλησης εμφανίστηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τη μέση τιμή πώλησης των υπεραγορών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, σε μικρό αριθμό προϊόντων η διαφορά ξεπερνούσε ακόμη και το 100%.

Αυξήσεις σε 241 προϊόντα

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι από τις 14 Απριλίου 2026 άρχισαν να γίνονται αισθητές αυξήσεις σε προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 παρατηρήθηκαν αυξήσεις πέραν του 1% σε 39 κατηγορίες προϊόντων, που αφορούσαν συνολικά 241 προϊόντα.

Οι περισσότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες μακαρόνια, τυριά, σοκολάτες, αλεύρι εγχώριας παραγωγής και γιαούρτι.

Σε έξι κατηγορίες προϊόντων, οι αυξήσεις εντοπίστηκαν μόνο σε συγκεκριμένη μάρκα, με τα ποσοστά να φτάνουν έως και το 14%.

Συνέχιση παρακολούθησης των τιμών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας βασίστηκαν αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στη δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.