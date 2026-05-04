Η εταιρεία Thermos, από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κόσμο για θερμομονωτικά δοχεία (θερμός), ανακάλεσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια δοχεία φαγητού και νερού, μετά από ένα επικίνδυνο ελάττωμα που διαπιστώθηκε στα πώματα, το οποίο προκάλεσε την «βίαιη εξαγωγή» πωμάτων, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να τραυματιστούν και κάποιοι να τυφλωθούν.

Όπως γράφει το Fox Business, η ανάκληση επηρεάζει περίπου 5,8 εκατομμύρια βάζα τροφίμων King από ανοξείδωτο χάλυβα και 2,3 εκατομμύρια μπουκάλια τροφίμων και ποτών Sportsman, που πωλήθηκαν σε διάστημα άνω των 15 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) των ΗΠΑ.

Η Thermos έχει λάβει 27 αναφορές για πώματα που χτύπησαν τους χρήστες κατά το άνοιγμα των δοχείων. Τρία άτομα υπέστησαν μόνιμη απώλεια όρασης μετά από χτύπημα στο μάτι, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.

Το Fox Business γράφει ότι τα δοχεία δεν διαθέτουν μηχανισμό εκτόνωσης της πίεσης, επιτρέποντας τη συσσώρευση πίεσης όταν τρόφιμα ή υγρά αποθηκεύονται μέσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Εάν ευπαθή τρόφιμα ή ποτά αποθηκεύονται στο δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πώμα μπορεί να εκτοξευθεί βίαια όταν ανοιχτεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό από πρόσκρουση και κίνδυνο κοψίματος για τον καταναλωτή», ανέφερε η CPSC.

Η ανάκληση περιλαμβάνει:

– Θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι, μοντέλα SK3000 (16 oz) και SK3020 (24 oz), κατασκευασμένα πριν από τον Ιούλιο του 2023.

– Όλα τα θερμός Sportsman για μπουκάλια τροφίμων και ποτών, μοντέλο SK3010 (40 oz).

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τα ανακληθέντα βάζα και μπουκάλια τροφίμων και να επικοινωνήσουν με την Thermos για να λάβουν δωρεάν ένα ανταλλακτικό πώμα εκτόνωσης πίεσης ή ένα ανταλλακτικό μπουκάλι, ανάλογα με το μοντέλο», ανέφερε η Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC).