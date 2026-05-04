Η πολύωρη κατάθεση της επονομαζόμενης «Σάντης» την περασμένη Παρασκευή, έχει ουσιαστικά ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα και τις σκιές που παρέμειναν να αιωρούνται και οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Αυτή τη στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργούνται από ειδικούς της Europol καθώς και των αναλύσεων του προφίλ της «Σάντης» από εμπειρογνώμονες του FBI. Όπως εκτιμάται, από τα αποτελέσματα των δύο αυτών εξειδικευμένων ερευνών δεν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία θα ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα που δείχνουν τι ακριβώς συνέβη.

Οι ανακριτές του κλιμακίου που συστάθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας για να εξετάσει τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη όπως αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις 30 Μαρτίου, είναι πεπεισμένοι ότι τα μηνύματα κατασκευάστηκαν από την ίδια την «Σάντη» μέσω ειδικής εφαρμογής λόγω της τάσης για μυθοπλασία από την οποία είχε καταληφθεί κατά διαστήματα και τα παρέδωσε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη ο οποίος δεν ήταν ενήμερος πως ήταν κατασκευασμένα.

Αυτό ενισχύθηκε από την τελευταία κατάθεση της 45χρονης γυναίκας η οποία στην ουσία πήρε πάνω της όλη την ευθύνη, λέγοντας ότι άκουε διάφορα ονόματα από συζητήσεις ή μέσω ενημέρωσης με διάφορους τρόπους και στη συνέχεια αφού έκαμνε έρευνα στο διαδίκτυο για τα άτομα αυτά, συνέτασσε τα μηνύματα. Ακολούθως, τα έστελλε στον Νίκο Κληρίδη και όταν την ρωτούσε λεπτομέρειες, συνέχιζε να απαντά υποθετικά στο ίδιο τέμπο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά την τελευταία της κατάθεση οι ανακριτές την πίεσαν αρκετά για να ξεκαθαρίσει ορισμένα ζητήματα, να δώσει επαρκείς απαντήσεις με λεπτομέρειες και όπως διαφάνηκε, μόνο ένα άτομο το οποίο γνώριζε όλο το σκηνικό, θα έδινε τέτοιες απαντήσεις.

Έχει διαπιστωθεί μέσα από τα λεγόμενά της ότι πολλές φορές έγραφε ασυναρτησίες για να δικαιολογεί τους ισχυρισμούς της είτε για δήθεν κινδύνους που διέτρεχε, είτε για προστασία που χρειαζόταν και φόβους που εξέφραζε για την Αδελφότητα. Όπως η ίδια φέρεται να ομολόγησε, δεν ευσταθούν τα όσα ισχυρίστηκε και έδωσε ακριβείς λεπτομέρειες για κάθε ενότητα των μηνυμάτων που δημιουργούσε.

Σημειώνεται ότι κατά τη λήψη των καταθέσεων της, ήταν παρόντες τόσο ψυχολόγος για υποστήριξη όσο και δικηγόρος που της παρείχε νομική συμβουλή. Η «Σάντη» έδωσε στην Αστυνομία αριθμό καταθέσεων.

Όσον αφορά στα τεκμήρια που κατασχέθηκαν από τα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτά παραμένουν ανέπαφα εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πόσο θα παγοποιηθούν μέχρι να εξεταστεί η κύρια αίτησή του που είναι η ακύρωση του εντάλματος έρευνας. Οι ανακριτές δεν τα έχουν επεξεργαστεί αφού για να γίνει αυτό χρειάζονται διατάγματα επεξεργασίας τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί από Δικαστήριο, εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου.

Πάντως, το κλιμάκιο που εξετάζει την υπόθεση, έχει λάβει σωρεία καταθέσεων απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, εξέτασε έναν προς έναν όλους τους ισχυρισμούς οι οποίοι διαψεύστηκαν τόσο από την ίδια όσο και από ανεξάρτητη έρευνα μέσω εμπειρογνωμόνων της Αστυνομίας.