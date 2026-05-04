Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε μέτρα που δεν συνάδουν με τη συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Απαντώντας στις νέες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά, ο κ. Ρενιέ προέταξε τη σταθερότητα της ΕΕ στις συμφωνίες που υπογράφει και την τήρηση των προβλεπόμενων νομοθετικών διαδικασιών.

«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι, από την πρώτη ημέρα, η ΕΕ εφαρμόζει την κοινή δήλωση και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην τήρηση των κοινών δεσμεύσεων.

«Η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ παραμένει ήρεμη και επικεντρωμένη στην εφαρμογή της συμφωνίας, προς όφελος των εταιρειών και των πολιτών της.

Σε επαφή με την Ουάσινγκτον

Ο κ. Ρενιέ έκανε γνωστό ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, σημειώνοντας πως οι Βρυξέλλες παραμένουν σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Όπως είπε, στόχος είναι να ζητηθεί σαφήνεια σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην υλοποίηση των απειλών τους.

«Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», τόνισε.

Οι δηλώσεις Ρενιέ έγιναν με φόντο τις νέες εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για αυξημένους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ