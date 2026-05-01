Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την ότι δεν συμμορφώνεται με τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία μας, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο πως, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παράγονται σε εργοστάσια εντός των ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλεται κανένας δασμός».

