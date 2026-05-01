Τραμπ: Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσινγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απαίτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες» στην ηγεσία της χώρας.

«Έχουν κάνει πρόοδο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουν ποτέ σε συμφωνία», είπε, περιγράφοντας την ιρανική ηγεσία ως «διαιρεμένη».

«Η ηγεσία είναι πολύ κατακερματισμένη. Υπάρχουν δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις ομάδες. Όλοι θέλουν συμφωνία, αλλά επικρατεί χάος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η Τεχεράνη απέστειλε την τελευταία της πρόταση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν στους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS την Παρασκευή ότι μια αναθεωρημένη ιρανική απάντηση στους τελευταίους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχει μεταφερθεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνοντας αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, τουλάχιστον για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για σχέδια νέων στρατιωτικών πληγμάτων με στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν σε διαπραγματεύσεις.

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Παρασκευή «εντελώς αντισυνταγματικό» τον νόμο που περιορίζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, υποδηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει επίσημη άδεια για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

Ιράν: Αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσινγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απαίτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τραμπ: «Ή συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές του απέναντι στο Ιράν περιορίζονται είτε σε μια μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση είτε σε μια συμφωνία.

«Υπάρχουν επιλογές. Θέλουμε να πάμε και να τους ισοπεδώσουμε ολοκληρωτικά ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε επικαιροποιημένη ενημέρωση για στρατιωτικά σενάρια από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι προτιμά να μην υπάρξει επανέναρξη των βομβαρδισμών.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι», είπε από τον Λευκό Οίκο. «Αλλά αυτό είναι το δίλημμα: να πάμε δυναμικά και να τους ισοπεδώσουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο;»

Τραμπ: Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τηλεφωνικά.

Αραγτσί: Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιδιώξει τη διπλωματία εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις τους, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες

Ουδέν σχόλιο από τον Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υποβλήθηκε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών.

«Δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες ιδιωτικών διπλωματικών συνομιλιών. Ο πρόεδρος Τραμπ υπήρξε σαφής ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος Anna Kelly.

