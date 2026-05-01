Η συμμόρφωση εξελίσσεται από υποχρέωση σε στρατηγική λειτουργία που καθορίζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να αναπτύσσεται

Πώς η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της ComplyMAP Group υπό την επωνυμία Complyport, διαμορφώνει την στρατηγική σας και ποιο είναι το όραμα σας για τα επόμενα χρόνια σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον;

Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της ComplyMAP Group (Complyport, MAP S.Platis, MAP FinTech, GentiumUK και Spinebiz) υπό την ενιαία επωνυμία Complyport αποτελεί τη φυσική εξέλιξη ενός πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού.

Με τη δημιουργία ενός ενιαίου διεθνούς οργανισμού, που συνδυάζει κανονιστική συμμόρφωση, εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων και κανονιστικής τεχνολογίας (RegTech), έχουμε πλέον τη δυνατότητα να λειτουργούμε μέσα από μία συνεκτική, πολυδικαιοδοσιακή πλατφόρμα με παρουσία σε πέντε στρατηγικές δικαιοδοσίες – το Ηνωμένο Βασίλειο ως διεθνή έδρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Μαυρίκιο και την Ινδία.

Η ενοποίηση αυτή μας επιτρέπει να παρέχουμε προηγμένες υπηρεσίες, όπως ενοποιημένη διαχείριση κανονιστικών δεδομένων, συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο και ενσωματωμένες λύσεις κανονιστικής τεχνολογίας σε πολλαπλές δικαιοδοσίες ταυτοχρόνως.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: να μετατρέψουμε τη συμμόρφωση από κανονιστική υποχρέωση σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Σε ένα περιβάλλον όπου η πολυπλοκότητα αυξάνεται, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απλώς συμμόρφωση. Χρειάζονται προβλεψιμότητα, ταχύτητα και δυνατότητα κλιμάκωσης και επέκτασης. Η Complyport έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό: να λειτουργεί ως υποδομή συμμόρφωσης επόμενης γενιάς για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ένα παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο και πώς μπορεί η συμμόρφωση να λειτουργήσει ως μοχλός σταθερότητας;

Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και αυστηρής κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ώριμο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (ως επί το πλείστο διαμεσολαβητών για διενέργεια συναλλαγών), δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων επαγγελματιών και συμβούλων για υποστήριξη του οικοσυστήματος αυτού, πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας και φήμης της χώρας, η αυστηροποίηση των ελέγχων και η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμόρφωση λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας. Όταν ενσωματώνεται σωστά, ενισχύει την ανθεκτικότητα των οργανισμών, προστατεύει τη φήμη τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση παύει να είναι μια αποσπασματική λειτουργία και μετατρέπεται σε ενιαίο, συνεχές και πλήρως ενσωματωμένο σύστημα λειτουργίας.

Πώς επηρεάζουν οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ποιος είναι ο ρόλος της Complyport στη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες της;

Οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιορισμός. Στην πραγματικότητα, αποτελούν μηχανισμό ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε σωστές δομές συμμόρφωσης αποκτούν πρόσβαση σε αγορές, πελάτες, κεφάλαια και συνεργασίες που διαφορετικά θα ήταν δυσπρόσιτες.

Παράδειγμα τούτου αποτελούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κρυπτονομίσματα και άλλα κρυπτοστοιχεία. Με την εισαγωγή νομοκανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τα τελευταία χρόνια και τη δική μας βοήθεια με δομές, πολιτικές και διαδικασίες, αριθμός τέτοιων εταιρειών έχουν επιτύχει αναβαθμισμένη παρουσία πλέον σε αγορές και πελατολόγιο στα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση.

Ο ρόλος της Complyport είναι να μετατρέψει αυτή την πολυπλοκότητα σε πλεονέκτημα. Μέσα από μία ενοποιημένη πλατφόρμα που συνδυάζει τεχνολογία, κανονιστική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία, υποστηρίζουμε τους πελάτες σε όλο τον κύκλο ζωής τους: από αδειοδότηση και εταιρική διακυβέρνηση μέχρι συνεχή συμμόρφωση, εποπτική διαχείριση και κανονιστική αποκατάσταση. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να «συμμορφώνεσαι», αλλά να ηγείσαι και να προηγείσαι. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προηγμένες δυνατότητες που επιτρέπουν στους πελάτες μας να έχουν πλήρη εικόνα του κανονιστικού τους αποτυπώματος και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση δεδομένα εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων.

Σε ποιο βαθμό η τεχνολογία και το RegTech μετασχηματίζουν τον κλάδο της συμμόρφωσης και πώς αξιοποιείτε αυτές τις εξελίξεις στην πράξη;

Το RegTech δεν είναι απλώς μία τάση, είναι ο βασικός μοχλός μετασχηματισμού του κλάδου. Στην Complyport έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη εξειδίκευση λειτουργούν συμπληρωματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ανάλυση δεδομένων ενσωματώνονται σε κάθε στάδιο της συμμόρφωσης, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ταχύτητα, ελαχιστοποιώντας τις αστοχίες, χωρίς να υποκαθιστούν την ανθρώπινη κρίση. Η διαφορά βρίσκεται στον σχεδιασμό.

Έχουμε δημιουργήσει μία πλατφόρμα όπου η κανονιστική γνώση είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα της λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο συνέπεια και επεκτασιμότητα, αλλά και δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης, αυτοματοποιημένης υποβολής κανονιστικών αναφορών και προληπτικής διαχείρισης κινδύνων σε πραγματικό χρόνο, σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Ποιες είναι οι βασικές ευκαιρίες ανάπτυξης που εντοπίζετε στην κυπριακή αγορά αλλά και διεθνώς, και πώς σκοπεύετε να τις αξιοποιήσετε;

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες βρίσκονται εκεί όπου συναντώνται η διεθνοποίηση, η αυστηρότερη ρύθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η Κύπρος παραμένει στρατηγική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται δυναμικά αγορές στην Ασία, όπως η Ινδία. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Η Complyport απαντά σε αυτό, μέσω μιας ενιαίας διεθνούς υποδομής, που επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή σε κανονιστικές αλλαγές και την ασφαλή επέκταση σε νέες αγορές.

Η συμμόρφωση γίνεται έτσι καταλύτης ανάπτυξης. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε προηγμένες υποδομές και κανονιστικά μοντέλα που επιτρέπουν την ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρήσεων χωρίς απώλεια ελέγχου και χωρίς αστοχίες.

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και πώς ενδυναμώνετε την ομάδα σας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον;

Σε έναν οργανισμό όπως η Complyport, η κουλτούρα είναι καθημερινή πρακτική και βασίζεται και υποστηρίζεται από αξίες και αρχές όπως επαγγελματική αριστεία, βαθιά εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται η καινοτομία και η τεχνολογία.

Επενδύουμε σε ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση, πάθος για εξέλιξη και κριτική σκέψη, ενθαρρύνουμε τη διαρκή μάθηση και τη διάχυση γνώσης και ταυτόχρονα αξιοποιούμε στο έπακρο την τεχνολογική πρόοδο. Η ενοποίηση του Ομίλου ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα κοινό λειτουργικό και αξιακό πλαίσιο σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα ηγεσίας που έχετε αποκομίσει;

Η ηγεσία δεν αφορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, αλλά και τη δυνατότητα του οργανισμού να τις κατανοήσει και να τις υλοποιήσει. Αυτό απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική, συνέπεια και πειθαρχία υλοποίησης. Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων μας υπό την Complyport ήταν μία τέτοια απόφαση: απαιτητική, αλλά αναγκαία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου διεθνούς μοντέλου, το οποίο θα προσφέρει αξιόπιστες, εξατομικευμένες και καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Παράλληλα, σε περιβάλλοντα υψηλής πολυπλοκότητας, για την αποτελεσματική λειτουργία σε αριθμό δικαιοδοσιών και για χειρισμό μεγάλου αριθμού πελατών και έργων, οι δομές και η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη επεκτασιμότητας πόρων και εργασιών.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος της συμμόρφωσης τα επόμενα 5–10 χρόνια;

Η συμμόρφωση μετατρέπεται σε λειτουργία σε πραγματικό χρόνο. Οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται απλώς σε κανονισμούς, αλλά λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς εποπτικής παρακολούθησης, όπου η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω. Η πρόληψη αντικαθιστά την αντίδραση, η διαφάνεια γίνεται προϋπόθεση και η συμμόρφωση ενσωματώνεται πλήρως στη στρατηγική λειτουργία των οργανισμών. Η συμβουλή μας προς τις επιχειρήσεις είναι σαφής: επενδύστε προληπτικά σε δομές, πολιτικές και διαδικασίες. Η συμμόρφωση αποτελεί βασική υποδομή διαχρονικής λειτουργίας για κάθε σύγχρονο χρηματοοικονομικό οργανισμό που οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

