Μεγάλος όγκος τεκμηρίων συνοδεύει το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης για το βιβλίο του ερευνητή/συγγραφέα, Μακάριου Δρουσιώτη, που από χθες έχει παραδοθεί στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Είναι ενδεικτικό ότι ο εκ των τεσσάρων ερευνητών της υπόθεσης, Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος διαβίβασε και τυπικά χθες το αρχείο σε λειτουργούς της Αρχής, φέρεται να καταμέτρησε πέραν των 490 τεκμηρίων που αποτελούνται από έγγραφα σε έντυπη μορφή, αλλά και ψηφιακά αρχεία σε κινητές μονάδες αποθήκευσης (usb). Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία σε usb ο πραγματικός αριθμός των τεκμηρίων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», στον κ. Ευθυμίου είχε ανατεθεί η τήρηση του αρχείου του ερευνητικού έργου για το «Κράτος Μαφία», λόγω πρότερης εμπειρίας στην έρευνα για τις κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεις στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).

Τα άλλα δυο στελέχη της τετραμελούς ομάδας των λειτουργών επιθεώρησης, οι Χαρίλαος Χρυσάνθου και Ορέστης Νικήτα έχουν παραδώσει το πόρισμα εντός της χθεσινής ημέρας.

Η επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών είναι η Αυστραλής Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ διαμένει στο εξωτερικό και δεν ήταν δυνατή στο παρόν στάδιο η μετάβασή της στην Κύπρο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας και των ακροάσεων ήταν παρούσα, αφού ταξίδευε διαρκώς στο νησί μας και συμμετείχε στη διαδικασία λήψης μαρτυριών, όπως και στην σύνταξη του πορίσματος.

Οι πρώτες ανακοινώσεις

Βάσει των όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περί τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας, κατά πιθανότητα την Τρίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα προβεί σε ανακοίνωση λεπτομερειών για το πόρισμα. Θα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που θα αφορούν τον αριθμό προσώπων που κατέθεσαν, τις ακροάσεις και άλλα στοιχεία για το ερευνητικό έργο που έγινε όλο αυτό τον καιρό. Θυμίζουμε ότι η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Δρουσιώτη δρομολογήθηκε από την προεκλογική περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, από τον χειμώνα του 2022 το θέμα απασχόλησε την Αρχή (πριν θεσπιστούν οι κανονισμοί για την λειτουργία της). Υπήρξαν γραπτές παραστάσεις από τον εκ των τότε υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Τον Ιανουάριο του 2023 ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, είχε απαντήσει γραπτώς στον κ. Μαυρογιάννη, ενημερώνοντάς τον για τη λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας λειτουργών επιθεώρησης.

Πέντε υποενότητες

Πάντως, το πόρισμα αποτελείται από πέντε κεφάλαια/υποενότητες. Αυτό είχε αποφασιστεί μετά από μελέτη των όσων καταλόγιζε στο βιβλίο του ο Δρουσιώτης. Από τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας το πόρισμα θα μελετηθεί από ομάδα λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και εν συνεχεία τα ευρήματα θα τεθούν υπό έγκριση από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις εισηγήσεις της Αρχής και αν προκύπτουν ευρήματα/αδικήματα, τότε η μπάλα θα βρεθεί στο γήπεδο του Γενικού Εισαγγελέα που θα αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να ασκηθούν διώξεις.

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι σημαντικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν μετά τις 24 Μαΐου, ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

Όλη αυτή την περίοδο κατέθεσε μεγάλος αριθμός πρώην και νυν αξιωματούχων, ακόμα και εν ενεργεία δημοσιογράφοι. Μεταξύ των πρώην αξιωματούχων, ασφαλώς, ήταν και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιιάδης.

Αντικείμενο των ακροάσεων ήταν τα όσα κατέγραψε ο συγγραφέας/ερευνητής για τα τεκταινόμενα στην Κύπρο μετά το διαζύγιό του Ρώσου ολιγάρχη, Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ. Ο Δρουσιώτης είχε αναφερθεί στον φερόμενο ρόλο μεγάλου δικηγορικού γραφείου και τη σχέση του με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε αξιοπερίεργες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης και μεταφορές κεφαλαίων.

Ο Αναστασιάδης με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του, αλλά και σε συνεντεύξεις του έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα όσα του χρεώνονται, ενώ κινήθηκε νομικά κατά του ερευνητή/συγγραφέα.