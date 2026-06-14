Να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έπρεπε να είχε συμβεί.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρή και ασήμαντη, κανείς δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε, και δεν πρέπει να διαταραχτεί αυτή τη σημαντική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακόμη, σημείωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν κοντά και θα «φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Ας μην την τινάξουμε στον αέρα!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και δεν πρέπει να διαταραχτεί αυτή τη σημαντική διαδικασία. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην την τινάξουμε στον αέρα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

skai.gr