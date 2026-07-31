Σε τρεις μόλις ώρες σήμερα το απόγευμα η Τροχαία Πάφου προχώρησε σε 79 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις και σε επτά κατακρατήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, σε επιχείρηση που διενήργησε στο διαμέρισμα Χρυσοχούς για πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας.

Από τις 79 συνολικά καταγγελίες, οι 15 αφορούσαν σε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μια σε νάρκοτεστ και άλλη μια σε άλκτοτεστ. Κατακρατήθηκε επιπρόσθετα και ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των καταγγελθέντων είναι και τρία ανήλικα πρόσωπα.