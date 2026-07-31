Γίνεται μια πολύ συστηματική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσπάθεια, μετά από πολλά χρόνια, για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού “και χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φέρνει αποτελέσματα και φυσικά θα συνεχίσουμε”, είπε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό στη χοροεσπερίδα του Σωματείου «Τριπτόλεμος Ευρύχου», λέγοντας ότι είχε μια γεμάτη βδομάδα, καθώς ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και σήμερα είχαμε τον Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι πιστεύουμε στις προοπτικές της υπαίθρου και των ορεινών μας περιοχών και θέλουμε να διασφαλίσουμε την παιδεία, την υγεία και τον αθλητισμό. Ανακοίνωσε παράλληλα βοήθεια ύψους πέντε χιλιάδων στο Σωματείο, που τον επόμενο χρόνο κλείνει 90 χρόνια ζωής.

Είπε ότι ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΑ έχουν κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να βοηθήσουν το Σωματείο.

Ο Πρόεδρος είπε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Γυμνασίου και του Λυκείου Σολέας που εκτός από την ομάδα «Νεοπτόλεμος», χρησιμοποιούν και άλλες ομάδες. Ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε ο σχεδιασμός για κλειστή αίθουσα στο σχολείο , λέγοντας ότι το έργο είναι κοστολογημένο, είναι στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθεί.

“Σε ό,τι αφορά την ανάγκη ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, ένα έργο δαπάνης 500 χιλιάδων ευρώ, έχουμε για το 2026, 350 χιλιάδες ευρώ, και 150 χιλιάδες ευρώ για το 2027, ακριβώς για να υλοποιήσουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί”, ανέφερε.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση προχωρά με τη δημιουργία μιας βιοτεχνικής περιοχής, έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερες βιοτεχνίες στην περιοχή που θα προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας για τον κόσμο, και θα χρηματοδοτηθεί επίσης μια νέα δομή 24ωρης φροντίδας ενηλίκων στην περιοχή.

Παράλληλα, είπε, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω το Ιατρικό Κέντρο.

“Θέλω να ξέρετε ότι είμαι δίπλα σας, όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις, με συγκεκριμένες ενέργειες, για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο που είναι να δώσουμε περισσότερη ώθηση σε αυτή την πανέμορφη περιοχή”, είπε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους.

ΚΥΠΕ