Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν όσο η Τεχεράνη αρνείται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η πίεση προς το Ιράν θα διατηρηθεί μέχρι να αλλάξει στάση η ιρανική ηγεσία, ενώ εξέφρασε την οργή του για τη συμπεριφορά των διαπραγματευτών της Τεχεράνης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, όσο το Ιράν δεν επιστρέφει στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως ανέφερε, εκτιμά πως η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ’ αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και αργά ή γρήγορα θα επιλέξει την οδό των διαπραγματεύσεων.

«Κάποια στιγμή δεν θ’ αντέξουν άλλο» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσέλθει εκ νέου σε συνομιλίες, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Άσκησε ωστόσο έντονη κριτική στους Ιρανούς διαπραγματευτές που συμμετέχουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που καταφέρνουν, είναι να τον «εξοργίζουν».

«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι’ αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει» δήλωσε.

«”Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά”, γιατί το λένε αυτό;»

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι, μετά τις συνομιλίες, η ιρανική πλευρά αρνείται πως το ζήτημα συζητήθηκε. «Βγαίνουν έξω και λένε: “Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά”. Και αναρωτιέμαι, γιατί το λένε αυτό; Το μόνο που κάνουν είναι να με εξοργίζουν. Απλώς με εξοργίζουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι χάνει πλέον την εμπιστοσύνη του προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές. «Χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς, γιατί λένε ψέματα και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα» ανέφερε ακόμη.

protothema.gr