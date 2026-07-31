Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών καταγράφηκε στις 19:46 της Παρασκευής, ώρα Ιταλίας, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές από κατολίσθηση, ενώ κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δόνηση ήταν η πιο ισχυρή τα τελευταία 40 χρόνια.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια.

Δείτε βίντεο

⚠️Il Sindaco di Pozzuoli ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) a seguito dei numerosi danni dopo il terremoto di 4.7.



Video di Mario Compagno Zazzaro. Dalle ore 20.00 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale. pic.twitter.com/gBWnZnNWGz — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 31, 2026

🔵 | Danni a Pozzuoli dopo la scossa di #terremoto da 4.7 avvenuta nel pomeriggio del 31/7/2026 pic.twitter.com/pXtKVRQ5dq July 31, 2026

Terremoto pesante tra Napoli e i campi flegrei pic.twitter.com/8xjiKDrq2o — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 31, 2026

🔴UPDATE [31.07-20:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (19:46) Md 4.7 (confermato)

Dicci dove sei (se sei nell’area e ADESSO) e la situazione, anche se ok. Grazie.



Informazioni e aggiornamenti:



Pagina dedicata all’evento: https://t.co/8QLQQpv8oU

Pagina Facebook:… pic.twitter.com/sYstiSBAnq July 31, 2026

⚠️Video di "Tutto Napoli" e "Inter Napoli" dei crolli avvenuti a Pozzuoli a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7.



Convocato d’urgenza il centro di protezione civile. pic.twitter.com/T1WAc5DnBX — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 31, 2026

protothema.gr