Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών καταγράφηκε στις 19:46 της Παρασκευής, ώρα Ιταλίας, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.
Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές από κατολίσθηση, ενώ κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δόνηση ήταν η πιο ισχυρή τα τελευταία 40 χρόνια.
Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά. Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων. Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια.
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