Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περασμένη Τρίτη τη νοτιοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Την ίδια ώρα, χιλιάδες κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες λόγω της έντονης ζέστης.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, επτά ακόμη σοροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, το οποίο κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σεισμική δόνηση.

Οκτώ θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο νησί Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Το εμπορικό κέντρο Aeon είχε εκκενωθεί μετά τον σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο καταστράφηκε από τεράστια έκρηξη ενώ ακόμα στο εσωτερικό βρισκόταν άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Σε οπτικό υλικό από το εσωτερικό του διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται και διαλυμένες οροφές.

Οι διασώστες έσωσαν επίσης 25 ζώα από ένα «καφέ για γάτες» που βρισκόταν στο ίδιο συγκρότημα, μια είδηση που έγινε δεκτή με ανακούφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



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Χωρίς ρεύμα

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν στους 38°C το σαββατοκύριακο στην περιοχή.

Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνταν σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκι, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη.

«Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της ή να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της, «αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη και υπάρχουν πολλά κουνούπια».

«Με αυτή τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι χωρίς ηλεκτρισμό ή κλιματισμό», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ματσουσίμα, 53 ετών, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Οι αρχές έστειλαν περίπου 100 μονάδες κλιματισμού σε κέντρα φιλοξενίας που υποδέχονται κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

protothema.gr