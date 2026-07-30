Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως για τον φρικτό θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της μητριάς τους στην Ξυλοφάγου, το απόγευμα της 28ης Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής δικάσιμου ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψής, αγόρευσε ο δικηγόρος του 30χρονου πατέρα, Χρίστος Θεοδούλου, ο οποίος υπέβαλε αίτημα ώστε να δοθεί άδεια στον πελάτη του να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία των παιδιών.

Κατά την αγόρευσή του ο κ. Θεοδούλου αμφισβήτησε τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων, που όπως αποκάλυψε το philenews έδειξαν βλάβη σε πόρτα του μοιραίου οχήματος, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Τα παιδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα, πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο από αυτή την πόρτα και ακολούθως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δείχνει το ένα παιδί να μπαίνει και έπειτα να βγαίνει από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να εισέρχεται ξανά σε αυτό. «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα κλειδώματος του οχήματος», υποστήριξε. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε, πάντως, είναι το κατά πόσον έκλεισε η πόρτα αφότου εξήλθε το ένα παιδί.

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του απέρριψε κατηγορηματικά πως ο πατέρας, που αντιμετωπίζει δύο σοβαρές κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, λειτούργησε απερίσκεπτα και πως άφησε τα παιδιά του χωρίς φύλαξη, υποστηρίζοντας πως τα πρόσεχαν ο αδελφός και ο ξάδελφός του. «Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της οικογένειας. Ο πατέρας έπρεπε να δουλέψει και τις Κυριακές λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η μητέρα δεν ήθελε τα παιδιά και αυτά μεγάλωναν με τη γιαγιά τους. Ο πατέρας είχε δύο επιλογές, είτε να τα αφήσει στο κράτος, είτε να τα φέρει στην Κύπρο», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, ζήτησε όπως επιτραπεί στον πατέρα να μεταβεί στη κηδεία των παιδιών του είτε με τη συνοδεία αστυνομικών των Βάσεων, είτε της Δημοκρατίας. Επικαλούμενος τον περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμο του 2021 υπέβαλε αίτημα όπως αφεθεί υπό όρους ελεύθερος ο πελάτης του, αφού κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του και πρέπει να παρέχει χρήματα στο άλλο του παιδί.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, απέρριψε κατηγορηματικά πως υπάρχει νομικά μηχανισμός που να επιτρέπει την εκτέλεση διαταγμάτων του Δικαστηρίου των ΒΒ από τη Δημοκρατία, σημειώνοντας πως αυτό που ισχύει είναι συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας των Βάσεων και αυτής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ζήτησε επίσης όπως απορριφθεί τόσο το αίτημα του πατέρα για μετάβαση στην κηδεία των παιδιών του, όσο και το αίτημα ώστε ν’ αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, σημειώνοντας πως ο πατέρας, όταν σχόλασε από τη δουλειά του μετέβη σε περίπτερο για να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Διάβασε δε μέρος της αρχικής κατάθεσης της μητριάς των παιδιών, η οποία ισχυρίστηκε πως ο συμβίος της, όταν έπινε, τη κτυπούσε. «Όταν πήγα σπίτι εκείνη τη μέρα μου είπε στο τηλέφωνο πως είναι σε περίπτερο και πως θα πιει μια μπύρα και θα έρθει. Έβαλα τα ρούχα μου σε δύο βαλίτσες για να φύγω και μετά βρήκα τα παιδιά», φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Σημειώνεται πως αυτή η κατάθεση, σύμφωνα με την υπεράσπιση του πατέρα, στην πορεία αποσύρθηκε.

Σε αυτό το σημείο ο ανώτατος δικαστής, Brian Cummings KC, που βρισκόταν στη Βρετανία διέκοψε τη διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί αύριο στις 10:30. Σημειώνεται πως φυσική παρουσία στο δικαστήριο, εκτός από τους δημοσιογράφους και συγγενείς του κατηγορούμενου, είχε μόνο ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής. Ο συνήγορος του πατέρα αγόρευσε μέσω απευθείας σύνδεσης με το γραφείο του στη Λάρνακα, ενώ ο πατέρας παρακολούθησε τη διαδικασία μαζί με μεταφράστρια μέσω απευθείας σύνδεσης με τις φυλακές των ΒΒ.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία είχε συλληφθεί, ωστόσο στην πορεία αφέθηκε ελεύθερη.

Ο πατέρας, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, φέρεται να μετέβη στη δουλειά του στη Λεμεσό στις 4:30 το πρωί και να επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην Ξυλοφάγου, αφότου βρέθηκαν νεκρά τα παιδιά. Με βάση τα ευρήματα των ερευνών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (CID) των ΒΒ αποφασίστηκε όπως ο 30χρονος αντιμετωπίσει πιο αυστηρή κατηγορία, αφού φέρεται να μην επέστρεψε στο σπίτι του όταν σχόλασε, αλλά να μετέβηκε σε άλλο χώρο. Οι κινήσεις των δύο παιδιών είχαν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης.