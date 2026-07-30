Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης, κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, ανοικτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, ενώ το ένα πλοίο πραγματοποιούσε φόρτωση αργού πετρελαίου και το δεύτερο κατευθυνόταν προς τις εγκαταστάσεις του CPC για να ξεκινήσει αντίστοιχες εργασίες.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το δεξαμενόπλοιο «NISSOS SIFNOS», υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ επλήγη περίπου στις 01:48 ώρα Μόσχας, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία φόρτωσης στο σημείο πρόσδεσης Single Point Mooring 3.

Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής πετρελαίου στο κατάστρωμα φορτίου. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε και κατασβέστηκε από το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης του CPC που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκκένωση. Παράλληλα, δεν καταγράφηκε διαρροή πετρελαίου ή θαλάσσια ρύπανση.

Το «NISSOS SIFNOS» παραμένει πλωτό και σε σταθερή κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική εκτίμηση των ζημιών. Μετά το περιστατικό, οι εργασίες φόρτωσης στο SPM 3 ανεστάλησαν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας. Το πλοίο φόρτωνε αργό πετρέλαιο της Tengizchevroil, στην οποία συμμετέχει η αμερικανική Chevron, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Στην ίδια περιοχή επλήγη και το δεξαμενόπλοιο «MARATHI», υπό σημαία Νήσου του Μαν . Το πλοίο κατευθυνόταν προς τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του CPC για φόρτωση αργού πετρελαίου, όταν δέχθηκε επίθεση σε απόσταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων, ή 11 χιλιομέτρων, από τις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός των ρωσικών χωρικών υδάτων. Η διοίκηση του CPC επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών που ενδεχομένως υπέστη το «MARATHI». Στις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις δεν γίνεται αναφορά με περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης από το δεύτερο δεξαμενόπλοιο.

Η επίθεση στα δύο πλοία εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας και των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα αυξάνει τους κινδύνους για τα πληρώματα, τις φορτώσεις και τη μεταφορά πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

protothema.gr