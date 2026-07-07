Νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.

Μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε το φορτωμένο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carrier) «Al Rekayyat», έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό, με δεξαμενόπλοιο να υφίσταται ζημιές στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Το νέο συμβάν επιβεβαιώθηκε από το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), το οποίο έκανε λόγο για ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, πληροφορίες αποδίδουν τις επιθέσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η πρώτη προειδοποίηση είχε εκδοθεί από την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας EOS Marine, η οποία ανέφερε ότι το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2026, στις 22:00 UTC, φορτωμένο πλοίο LNG ενδέχεται να επλήγη από άγνωστο βλήμα στα χωρικά ύδατα του Ομάν, ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την EOS Marine, το περιστατικό αξιολογήθηκε ως πιθανή επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone). Η πληροφορία βασίστηκε σε τοπική πηγή, με την αξιοπιστία της να χαρακτηρίζεται ως «μέτρια» (Moderate).

Αρχικά δεν είχαν γίνει γνωστά στοιχεία για την κατάσταση του πλοίου, του πληρώματος ή τυχόν ζημιές. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση ήταν το LNG carrier «Al Rekayyat», ενώ ακολούθησε δεύτερο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που υπέστη ζημιές.

Με αφορμή τις εξελίξεις, η EOS Marine έχει καλέσει όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ειδικότερα, συνιστά συνεχή 24ωρη οπτική και ραντάρ επιτήρηση, πλήρη εφαρμογή των μέτρων σκλήρυνσης των πλοίων σύμφωνα με τις οδηγίες BMP (Best Management Practices), καθώς και την άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές λιμενικές και στρατιωτικές αρχές.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επίθεσης με πύραυλο, drone ή περιφερόμενο πυρομαχικό (Loitering Munition), τα πλοία θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Τα δύο περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται καθημερινά σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη ναυτιλιακή κοινότητα και τις αγορές ενέργειας, καθώς ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις διεθνείς μεταφορές και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

protothema.gr