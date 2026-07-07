Το κεφάλαιο της αύξησης του προσωπικού και της δύναμης της Εθνικής Φρουράς, αποτελεί ένα αγκάθι το οποίο κληρονόμησε το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, μετά το ψαλίδι που επιβλήθηκε στη μείωση της θητείας των κληρωτών στρατιωτών από 24 σε 14 μήνες, αλλά και μετά την «μεγάλη φυγή των ΣΥΟΠ». Μπορεί στα εξοπλιστικά να δρομολογούνται σημαντικά προγράμματα που θα αυξήσουν κατακόρυφα την μαχητική ισχύ του στρατεύματος, η έλλειψη προσωπικού ωστόσο αποτελεί κάτι το οποίο απαιτεί δραστικότερες λύσεις και μακροχρόνια επένδυση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκαν όλες οι αλλαγές στον θεσμό των συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) για να προσελκύσουν περισσότερους ενδιαφερόμενους. Όπως πληροφορείται το philenews, μέχρι στιγμής πέραν των 300 ατόμων, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να προσληφθούν ως ΣΥΟΠ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 13/07. Μάλιστα, γίνονται σκέψεις να δοθεί δεκαπενθήμερη παράταση στην υποβολή αίτησης, ούτως ώστε να προσεγγιστούν ακόμη περισσότερα άτομα.

Ως γνωστό, το Υπουργείο Άμυνας αύξησε και τις θέσεις των συμβασιούχων υπαξιωματικών (ΣΥΠ) από 250 σε 400, στέλνοντας το μήνυμα ότι όσοι προσληφθούν ως ΣΥΟΠ θα έχουν μεγάλες πιθανότητες να ανελιχθούν σε ΣΥΠ και από την κλίμακα Α2 να αποκτήσουν ορίζοντα την κλίμακα Α8. Πρόκειται για μέτρα τα οποία αναμένεται να προσδώσουν νέα πνοή στο θεσμό των ΣΥΟΠ, ενώ χαιρετίστηκαν καθολικά, τόσο από την προηγούμενη όσο και από την παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής.

Κατάταξη νεοσυλλέκτων

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ η οποία ξεκίνησε από τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Όπως πληροφορείται το philenews, κοντά στις 4.000 νέοι θα ενταχθούν στην Εθνική Φρουρά.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεοσυλλέκτων φέτος σε σύγκριση με πέρυσι είναι αυξημένος, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της αύξησης του γενικού πληθυσμού.

Όσον αφορά την πόλη που κρατάει τα ηνία των αριθμών των νεοσυλλέκτων, αυτή είναι ξεκάθαρα η Λευκωσία με ένα ποσοστό της τάξεως του 40%, ακολουθεί η Λεμεσός με 27%, Λάρνακα και επαρχία Αμμοχώστου 23% και η Πάφος με περίπου 9-10%.

Όπως πληροφορούμαστε, εκτός από τους 100 δόκιμους που θα μεταβούν στην ΣΕΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης για εκπαίδευση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από τους νεοσύλλεκτους για τις ειδικές δυνάμεις και συγκεκριμένα για τις δυνάμεις Καταδρομών (ΛΟΚ).

Οι νεοσύλλεκτοι θα παραλάβουν:

1. Στολή ασκήσεων – εκστρατείας 3 σετ

2. Κάλτσες στολής ασκήσεων 3 ζεύγη

3. Άρβυλα μπεζ 1 ζεύγος

4. Ζωστηράκι με πόρπη 1 τεμ.

5. Πηλήκιο ασκήσεων 2 τεμ.

6. Μπερέ χακί 1 τεμ.

7. Πουλόβερ 1 τεμ.

8. Μπλούζα εσωτερικής επένδυσης 2 τεμ.

9. Παντελονάκι γυμναστικής 1 τεμ.

10. Φόρμες γυμναστικής 1 σετ

11. Φανέλες κοντομάνικες 2 τεμ.

12. Κάλτσες γυμναστικής 1 ζεύγος

13. Σεντόνια 4 τεμ.

14. Μαξιλαροθήκη 2 τεμ.

15. Μαξιλάρι 1 τεμ.

16. Σκούφος μάλλινος 1 τεμ.

17. Γάντια μάλλινα 1 τεμ.

18. Τσάντα ΕΦ 1 τεμ.

19. Σάκος ιματισμού 1 τεμ.

20. Παντόφλες 1 ζεύγος

21. Πετσέτα μπάνιου 1 τεμ.

22. Πετσέτα προσώπου 2 τεμ.

23. Αγγεία φαγητού 1 τεμ.

24. Υδροδοχείο 1 τεμ.

25. Πιρούνι 1 τεμ.

26. Κουτάλι 1 τεμ.

27. Πτυσσόμενο μαχαιρίδιο 1 τεμ.

28. Μεταλλικό κύπελλο νερού 1 τεμ.

29. Ωτοασπίδα 1 σετ

30. Ηλεκτρικός φακός με μπαταρίες 1 τεμ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι νεοσύλλεκτοι φέτος προμηθεύονται νέου τύπου άρβυλα καλύτερης ποιότητας.

Στο μεταξύ ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας κατά τη διαδικασία της κατάταξης νεοσυλλέκτων στο Στρατόπεδο «Χρίστου Σαμάρα» στην Αθαλάσσα, είπε αρχικά πως αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες για τα παιδιά, τις οικογένειές τους και ασφαλώς και για το Υπουργείο και την Εθνική Φρουρά καθώς υποδέχονται τη σειρά 2026.

Τόνισε επίσης, ότι η Εθνική φρουρά είναι η νέα οικογένεια αυτών των παιδιών για τους επόμενους 14 μήνες και επεσήμανε ότι στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς θα τους δοθεί η δυνατότητα αλλά και το προνόμιο να υπηρετήσουν την ημικατεχόμενη πατρίδα τους.