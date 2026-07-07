Με το χρόνο να τρέχει και την 31η Δεκεμβρίου να μην βρίσκεται πλέον μακριά, κυβέρνηση και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας επαναβεβαίωσαν σήμερα το πλάνο τους ώστε τα κρατικά νοσηλευτήρια να οδηγηθούν, επτά χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΚΥπΥ, στην οικονομική τους αυτονόμηση.

Το τι χρωστά το κράτος στον ΟΚΥπΥ, σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και δημόσιας Υγείας, τέθηκαν επίσης στο τραπέζι της συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού, έθεσαν παράλληλα, ενώπιον του Νίκου Χριστοδουλίδη και των υπουργών Οικονομικών και Υγείας επιπρόσθετα οικονομικά ζητήματα. Αφορούν κυρίως τα βαρίδια της δημόσιας υπηρεσίας τα οποία ο ΟΚΥπΥ κληρονόμησε κατά την ίδρυσή του για τα οποία η ηγεσία του έχει πολλές φορές διαμαρτυρηθεί τόσο δημόσια όσο και σε επίπεδο συνεδριάσεων σε αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Βασικό αντικείμενο συζήτησης, ωστόσο, αποτέλεσαν τα αναπτυξιακά έργα των €126 εκατ. που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας με τον ΟΚΥπΥ να ενημερώνει την Κυβέρνηση για την πορεία τους αλλά και για τα επόμενα βήματα του.

Σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τη δεύτερη φάση του νοσοκομείου Αθαλάσσας, όπως πληροφορούμαστε, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης βιωσιμότητας. Τα έργα στο Μακάρειο Νοσοκομείο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με τον ιδιωτικό φορέα που ανέλαβε την δημιουργία του νέου παιδογκολογικού τμήματος.

Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, ο ΟΚΥπΥ διαβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες προχωρούν βάσει προγραμματισμού.