Έντονη ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας εκφράζει ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ, καταγγέλλοντας σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρά προβλήματα υπερπληρότητας που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο, καταγράφεται έλλειμμα 46 Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, η μείωση των διαθέσιμων θαλάμων νοσηλείας από πέντε σε τρεις, λόγω ακαταλληλότητας κτηριακών εγκαταστάσεων, έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση.

Όπως αναφέρεται, οι τρεις εναπομείναντες θάλαμοι λειτουργούν σήμερα στο 150% της αρχικής τους δυναμικότητας, φιλοξενώντας περισσότερους από 90 ασθενείς, ενώ είχαν σχεδιαστεί για τη νοσηλεία 60 ατόμων. Παρά τη λειτουργία δύο νέων μονάδων εκτός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, η χωρητικότητά τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Η ΠΑΣΥΔΥ επισημαίνει ότι η υποστελέχωση και η υπερπληρότητα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη διατήρηση συνθηκών ασφαλούς και ποιοτικής ψυχιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις μέσω συνεχούς υπερωριακής απασχόλησης, γεγονός που, σύμφωνα με τον Κλάδο, οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει τους κινδύνους τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους ασθενείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνεται, το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις λειτουργούν πέραν των δυνατοτήτων για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Οι συνέπειες της υπερπληρότητας επηρεάζουν πλέον και τους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλούς νοσηλείας.

«Δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό πρόβλημα στελέχωσης. Μιλάμε για θαλάμους που λειτουργούν στο 150% της δυναμικότητάς τους και για συναδέλφους που καλούνται καθημερινά να φροντίσουν ασθενείς σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να υφίστανται σε σύγχρονο νοσοκομείο. Η υπομονή του νοσηλευτικού προσωπικού έχει όρια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου.

Ο Κλάδος γνωστοποιεί ότι στις 3 Ιουνίου 2026 απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον ΟΚΥπΥ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και άλλους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση ούτε έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τα εγκαίνια της Φάσης Α του νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας, στις 9 Δεκεμβρίου 2024, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί για την ενίσχυση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και για την άμεση έναρξη της Β΄ Φάσης του έργου. Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, η υλοποίηση της δεύτερης φάσης εξακολουθεί να εκκρεμεί, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Κλάδος καλεί τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να παρουσιάσουν άμεσα ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και τη διασφάλιση επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη λήψη μέτρων αντίδρασης στην επόμενη συνεδρία του.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η προστασία της ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων προϋποθέτει άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν η κατάσταση καταστεί μη διαχειρίσιμη.